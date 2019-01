Calciomercato Cagliari | è ufficiale | preso Birsa dal Chievo Verona

Calciomercato - UFFICIALE Birsa al Cagliari : ha firmato fino al 2021 : Cagliari Birsa – Ora c’è anche l’ufficialità: Valter Birsa arriva al Cagliari dal Chievo a titolo definitivo. Lo annuncia il club sardo attraverso i propri profili social. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021”. Così […] L'articolo Calciomercato, UFFICIALE ...

Calciomercato Cagliari - pronti ai botti? Un colpo per reparto - ma col “giallo” Barella : Calciomercato Cagliari, i tifosi sono in ansia per il futuro di Barella, ma la società sta lavorando al rafforzamento della rosa Calciomercato Cagliari, i tifosi del club sardo devono prepararsi a giorni intensi. L’arrivo di Birsa non ha affatto placato la voglia di acquisti del patron Giulini che si sta muovendo per accaparrarsi altri tre uomini di spessore, uno per reparto. A centrocampo si avvicina a grandi passi l’acquisto ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Nahitan Nández - il centrocampista del Boca nei piani di Calciomercato del Cagliari : Limitarsi alle sola garra charrúa sarebbe un errore. Perché Nahitan Nandez va oltre la definizione del tuttocampista uruguaiano che non molla un pallone, corre a perdifiato e per difendere usa anche ...

Calciomercato Cagliari - Nandez a un passo : pronto un contratto di quattro anni : Nandez Cagliari – Passi avanti decisivi per il trasferimento del centrocampista dal Boca Juniors Nahitan Nandez alla squadra sarda. E’ ovviamente tutto legato alla chiusura dell’affare Barella, ormai promesso sposo del Chelsea. Non appena il presidente dei rossoblu Tommaso Giulini chiuderà l’accordo con la Società della Premier League parte del ricavato verrà reinvestito sul calciatore uruguaiano. […] L'articolo ...

Calciomercato Cagliari - visite mediche concluse per Valter Birsa : ora la firma : Valter Birsa è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari . Il trequartista, reduce dall'esperienza di 5 anni con la maglia del Chievo Verona, sarà ufficializzato dai rossoblu come primo ...

Calciomercato Chelsea - è fatta per Barella : cifra pazzesca nelle casse del Cagliari [DETTAGLI] : Il Chelsea si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione, arrivano infatti due calciatori molto importanti e che aumentano la qualità della squadra di Maurizio Sarri. Dopo l’addio di Fabregas piazzato un doppio colpo, secondo Sky Sports UK, il club londinese ha in pugno Nicolò Barella del Cagliari, nelle casse del club sardo 50 milioni di euro, fatta anche per Leandro Paredes, ex Roma e dal 2017 in forza ai ...

Calciomercato Chelsea - Sarri spaventa i tifosi del Cagliari : “Barella? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc vuole andare via restiamo solo in cinque (a centrocampo, ndr) e allora abbiamo bisogno di un sostituto”. Sono le importanti dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea che commenta le ultime voci di mercato sul centrocampista del Cagliari, importanti aggiornamenti Su Fabregas: “Secondo me ha bisogno di andare, il rinnovo del nostro club per ...

Calciomercato Sassuolo - sondaggio Udinese per Brignola. Peluso piace a Cagliari e Parma : Gente che resta, gente che va. Il Calciomercato funziona così, da sempre. Lo sa anche il Sassuolo che, in questi primi giorni di trattative, sta lavorando tanto in entrata quanto in uscita. Chi ...

Calciomercato Cagliari - fatta per Birsa : arriverà dal Chievo a titolo definitivo : Tempo di mercato, tempo di accordi. Di trattative che vengono chiuse con successo o che saltano improvvisamente. Nella prima categoria trova posto Valter Birsa, che lascerà il Chievo per trasferirsi ...

Calciomercato : intreccio Cagliari-Parma-Sassuolo - i calciatori coinvolti : Il Calciomercato è entrato già nella fase importante, sono tante infatti le trattative pronte ad essere chiuse con tanti calciatori pronti a cambiare maglia. Secondo quanto riporta la rosea intreccio che riguarda Cagliari-Parma-Sassuolo. Il ds Faggiano ha bloccato la partenza di Deiola, il Cagliari (proprietario del cartellino) ha offerto in uno scambio di prestiti per arrivare a Mancosu del Lecce. Gli emiliani lo trattengono visto lo stop ...

Calciomercato Cagliari - la Cremonese di Rastelli su Pisacane : Cagliari - Fabio Pisacane resta un giocatore al momento incedibile per il Cagliari . Ma il fatto che il suo contratto sia in scadenza e che ancora non siano arrivati segnali di rinnovo da parte della ...

Cagliari - Nicolò Barella ed il Calciomercato : 'Non cambierò squadra per soldi - ma per ambizione' : Non sono impermeabile, però so che in questo mondo nessuno ti regala nulla, devi conquistarti tutto. Se ci sono società interessate a me vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Non cambierò ...