Calcio | Egitto brinda a Salah e ospiterà Coppa Africa 2019

Calcio - la Coppa d’Africa 2019 si giocherà in Egitto. Salah e compagni protagonisti in casa : La Coppa d’Africa 2019 si giocherà in Egitto dal 15 giugno al 13 luglio. Oggi la Caf ha ufficialmente assegnato l’organizzazione del torneo al Paese nordafricano dopo avere tolto la manifestazione al Camerun a causa dei ritardi nei lavori e dell’allarme sicurezza. I Faraoni giocheranno così in casa per la quinta volta nella storia (1959, 1974, 1986, 2006 i precedenti). Non mancano però preoccupazioni per le minacce terrorismo e ...