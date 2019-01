Cacciari attacca Bongiorno in tv | ' Ci sono 50 persone in mare | vergogniamoci!'

Cacciari : “M5s? Attaccare la stampa è un tic dei poveretti e dei parvenu del potere”. Battibecco con Buttafuoco : “Liste di proscrizione sui giornalisti? Sono pericolose quando le fa Giulio Cesare, non certo quando li fa Di Maio o Di Battista o Salvini o Renzi. Attaccare i giornalisti è un tic dei parvenu del potere e dei poveretti, non dei Churchill o dei veri potenti”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il filosofo Massimo Cacciari risponde alla conduttrice Lilli Gruber sulle dichiarazioni di Di Maio e di Di Battista in merito al caso Raggi. E ...