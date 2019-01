Buffon si rivela a Vanity Fair | ' Ho vissuto la depressione | così l' ho superata'

Verissimo - Alena Seredova su Buffon rivela : “Ho avuto pietà di me stessa” : Alena Seredova ospite a Verissimo torna a parlare dell’ex Gigi Buffon Domani pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuovissima puntata di Verissimo. E tra gli ospiti che intervisterà Silvia Toffanin ci sarà anche Alena Seredova. La puntata, come molti sapranno già molto bene, è stata registrata nei giorni scorsi, e poco fa sono uscite le prime anticipazioni su ciò che la Seredova ha rivelato alla Toffanin. La donna, ovviamente, ha ...