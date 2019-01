Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +1 - 10% - : ANSA, - Tokyo, 9 GEN - L'ottimismo degli investitori circa l'esito dei negoziati sul commercio internazionale tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti, spingono al rialzo la Borsa di Tokyo per il ...

Borsa Tokyo positiva : Nikkei + 0.80% : 2.24 La Borsa di Tokyo inizia la seduta in positivo, seguendo i recenti guadagni a Wall Street, sostenute dal generale ottimismo tra gli investitori circa le trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti, prorogate a sorpresa dalle due delegazioni per un terzo giorno. Il Nikkei guadagna lo 0,80%, a quota 20.365,10, aggiungendo 161 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile a 108,70 sul dollaro e sull'euro a 124,50

Borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 82% : 7.45 Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, in attesa dei risultati del negoziato delle delegazioni di Usa e Cina sul commercio. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato 165 punti, pari a +0,82%, ed è salito a quota 20.204,04. La valuta nipponica si indebolisce in rapporto al dollaro e all'euro, rispettivamente a 108,70 e 124,60.

Borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 82% : 7.45 Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, in attesa dei risultati del negoziato delle delegazioni di Usa e Cina sul commercio. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato 165 punti, pari a +0,82%, ed è salito a quota 20.204,04. La valuta nipponica si indebolisce in rapporto al dollaro e all'euro, rispettivamente a 108,70 e 124,60.

Borsa di Tokyo apre male il 2019 : -2 - 26% : 9.02 L'indice Nikkei ha perso il 2,26% nella prima giornata di contrattazione del 2019 alla Borsa di Tokyo. In chiusura il Nikkei ha perso 452,81 punti arrivando a 19.561,96. A pesare sono stati l'impennata dello yen e la tempesta di svendite a Wall Street, trascinata giù dal tracollo della Apple. In controtendenza le borse cinesi, che superano i timori del tonfo di Wall Street per le difficoltà di Apple,spinte dalla notizia del prossimo ...

Borsa : giù Tokyo -2 - 2% - bene le cinesi : ANSA, - Tokyo, 04 GEN - La caduta di Wall Street ha effetti contrastanti in Asia. La Borsa di Tokyo termina la prima seduta dell'anno in netto ribasso, in scia alla forte contrazione registrata nella ...

Borsa di Tokyo chiude male 2019 : -2 - 26% : 9.02 L'indice Nikkei ha perso il 2,26% nella prima giornata di contrattazione del 2019 alla Borsa di Tokyo. In chiusura il Nikkei ha perso 452,81 punti arrivando a 19.561,96. A pesare sono stati l'impennata dello yen e la tempesta di svendite a Wall Street, trascinata giù dal tracollo della Apple. In controtendenza le borse cinesi, che superano i timori del tonfo di Wall Street per le difficoltà di Apple,spinte dalla notizia del prossimo ...

Borsa Tokyo in forte calo in avvio - Nikkei -3 - 60% : Il mercato sconta l'impennata dello yen e l'ondata di vendite registrata a Wall Street, tra preoccupazioni per l'economia statunitense.

Borsa Tokyo in forte calo : Nikkei -3 - 25% : 1.24 Apertura in forte calo per la Borsa di Tokyo, sulla scia di Wall Street. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice Nikkei cede il 3,25% a 19.363,04. Negativo anche il Topix, -2,80% a quota 1.452,40.

La Borsa di Tokyo chiude anno in rosso per la prima volta da 2012 : Roma, 28 dic., askanews, - La borsa di Tokyo chiude l'anno in rosso per la prima volta dal 2012. Il Nikkei ha terminato le contrattazioni con un calo dello 0,31%, a 20.014 punti. L'indice dall'inizio ...

Borsa. Tokyo apre in ribasso a -0 - 58% : 02.12 Apertura in ribasso per la Borsa di Tokyo: l'indice Nikkei arretra dello 0,58% a 19.960,28 punti. Negativo anche il Topix, -1,01% a quota 1.486,44.

Borsa : Asia su di giri - Tokyo +3 - 88% : ANSA, - MILANO, 27 DIC - Il rally di Santo Stefano di Wall Street, salita di quasi il 5%, come non avveniva dal 2009, ha spinto oggi i listini di Asia e Pacifico a partire da Tokyo +3,88%. Bene anche ...

La Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo - Nikkei +3 - 88% : Roma, 27 dic., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in forte rialzo, grazie anche al ribasso dello yen che favorisce le esportazioni delle società giapponesi. Il Nikkei ha terminato gli ...

Borsa Tokyo - ricoperture dopo tonfo 5%. Kuroda : : "È probabile che l'economia giapponese continui a espandersi moderatamente, ma è necessario tenere a mente che le incertezze sono recentemente aumentate rispetto agli sviluppi nelle economie estere", ...