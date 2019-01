Bologna Una donna in tunica bianca vaga per il paese | svelato il mistero

Bologna. Dal 7 al 31 gennaio iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali e statali : Dal 7 al 31 gennaio 2019 è possibile presentare domanda d’iscrizione alle scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno 2019/2020

Bologna - una sera con i Narcotici anonimi. Insospettabili e preghiere laiche contro le droghe : Dicono di chiamarsi Alessandro, Marco e Luca. E anche se c'è il dubbio che si tratti di nomi di fantasia, poco importa. Nella piccola stanza di una parrocchia alla periferia Bologna, dove ogni lunedì ...

Napoli-Bologna ha dimostrato che Milik è una garanzia : Prologo Malcuit in campo insieme al redivivo Verdi, Ghoulam ormai sempre più titolare, Maksimovic per Koulibaly e Mertens al fianco di Milik. Il Napoli riparte da questi giocatori, dal San Paolo e dal Bologna dopo le bufere milanesi. Ed ha un solo risultato possibile: la vittoria. Per mettersi alle spalle gli scontri tra tifoserie, per mettersi alle spalle – ma non troppo – i cori del Meazza. Napoli-Bologna è un punto e a capo, è un ...

“Fiuuu” Napoli : il Bologna gioca una grande gara - ma Milik e Mertens puniscono Inzaghi : Il Napoli vince last minute contro il Bologna di Inzaghi che dovrebbe conservare la panchina anche a seguito di questa sconfitta Il Napoli ottiene tre punti importanti contro un ottimo Bologna. Ancelotti così facendo ha tenuto lontana l’Inter e non ha perso terreno dalla Juventus vittoriosa contro la Samp. Il tutto è avvenuto senza la colonna portante della squadra, il trio Koulibaly-Hamsik-Insigne è stato infatti inutilizzato contro ...

George Clooney a Bologna per girare una serie tv? È una fake news : George Clooney a Bologna per girare le scene di una nuova serie tv? La notizia è infondata George Clooney si trova a Bologna per girare una nuova serie tv? Questa è la notizia che ha mandato in confusione tantissimi cittadini italiani. Sono davvero molti coloro che vorrebbero incontrare dal vivo il noto attore. Pertanto, il […] L'articolo George Clooney a Bologna per girare una serie tv? È una fake news proviene da Gossip e Tv.

Per la card dei musei di Bologna Una vignetta sessista : è polemica : Una donna seminuda che si offe come regalo è apparsa sul profilo Instagram del Comune. L'assessore alla Cultura Lepore l'ha fatta rimuovere: "Grave, da censurare"

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Bologna-Milan - Inzaghi : “siamo una squadra viva - non molliamo” : Si è conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, pareggio senza grosse emozioni quello tra Bologna e Milan, ecco le parole di Inzaghi a Sky Sport: “il Milan fa paura dal campo, soprattutto Suso e Calabria ti saltano sempre. La squadra è stata brava, ci abbiamo provato. Siamo una squadra viva, che lotta. Non prendere gol contro il Milan vuol dire che la squadra c’è. Sono molto soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi ...

Probabili formazioni/ Bologna Milan : Mbaye una delle poche note liete per Inzaghi - Serie A - : Probabili formazioni Bologna Milan: i rossoneri ritrovano qualche infortunato ma hanno anche bisogno dei gol di Higuain per ripartire di slancio.

Bologna - Inzaghi in conferenza : “A Casteldebole gesto riprovevole - faremo una grande partita” : Domani si chiuderà la sedicesima giornata del campionato di Serie A con il match tra Bologna e Milan, così il tecnico dei felsinei Filippo Inzaghi ha parlato nella conferenza della vigilia soffermandosi sul bruttissimo episodio di qualche giorno fa a Casteldebole: “Quello che è successo a Casteldebole mi ha colpito, gesto riprovevole. Sono vicino ai dirigenti. Io e i miei giocatori abbiamo un motivo in più per fare una grande partita ...

Bologna - Forza Nuova in piazza dopo bomba alla sede. Gli abitanti : “Non sapevamo nemmeno ci fosse una sede” : Sabato mattina alcune decine di militanti di Forza Nuova sono scesi in strada a Bologna per manifestare dopo l’esplosione di un ordigno davanti alla sede del quartiere Borgo Panigale, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre scorso. E proprio lì davanti si è concluso il corteo, che ha sfilato tra i residenti molti dei quali ignari sia dell’attentato sia dell’esistenza della sede del movimento di estrema destra. Tra i manifestanti anche ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna cade per la prima volta in Lituania col Neptunas - Venezia al tappeto a Salonicco in volata : Pomeriggio amaro per le due squadre italiane impegnate nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La Virtus Bologna ha rimediato la prima sconfitta della sua avventura europea a Klaipeda (Lituania) contro il Neptunas dopo sette vittorie consecutive, ma rimane in ottima posizione per staccare il pass per gli ottavi con discreta tranquillità. Venezia invece ha collezionato la terza sconfitta del girone sul ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna cade per la prima volta in Lituania col Neptunas - Venezia al tappeto a Salonicco in volata : Pomeriggio amaro per le due squadre italiane impegnate nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La Virtus Bologna ha rimediato la prima sconfitta della sua avventura europea a Klaipeda (Lituania) contro il Neptunas dopo sette vittorie consecutive, ma rimane in ottima posizione per staccare il pass per gli ottavi con discreta tranquillità. Venezia invece ha collezionato la terza sconfitta del girone sul ...

Bologna : su Inzaghi nessuna decisione : ANSA, - Bologna, 10 DIC - Filippo Inzaghi, per ora, resiste. L'allenatore del Bologna ha lasciato Casteldebole nel primo pomeriggio, in macchina con la fidanzata, alzando il pollice e sorridendo ...