Belen e il Pocho Lavezzi | scoppia l' amore in Uruguay

Belen Rodriguez e il 'Pocho' Lavezzi molto vicini in Uruguay : il gossip di 'Chi' : Nuovo amore per Belen Rodriguez? Stando a quello che riporta Chi nel suo numero in uscita il 9 gennaio, sembra proprio che la bella showgirl non sia sola come vuole far credere nella vacanza che si è concessa nella sua terra natia. La rivista di gossip, dunque, sostiene che l'argentina avrebbe rivisto Ezequiel Lavezzi in Uruguay dopo tanti anni, e che i due starebbero condividendo molto in questi giorni di relax nel loro amato Sudamerica. Belen ...