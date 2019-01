Basket | FIBA Europe Cup 2019 | Varese e Sassari vincono in trasferta contro Donar e

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese espugna Sassari e vince il derby : Continua l’ottimo momento della Pallacanestro Varese, che conquista anche il derby italiano contro la Dinamo Sassari nella seconda giornata della seconda fase della FIBA Europe Cup. I lombardi si sono imposti 90-87 al termine di una partita che ha visto Varese rimontare anche 23 punti di svantaggio, grazie anche ad un parziale di 27-10 nell’ultimo quarto. A Sassari non bastano i 19 punti di Jaime Smith, mentre in casa Varese il ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari e Varese cominciano bene in vista del derby della prossima settimana : Doppia vittoria per Sassari e Varese nel primo incontro della seconda fase dell’edizione 2018-2019 di FIBA Europe Cup. Le due formazioni, entrambe inserite nel gruppo K, hanno battuto rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i ciprioti del Petrolina AEK Larnaca, dandosi così appuntamento al derby della settimana prossima con una vittoria a testa. DONAR GRONINGEN-DINAMO Sassari 78-84 Sassari esordisce nella seconda fase di FIBA ...

Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers – Domani Polonia-Italia : i 12 di Sacchetti : Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers: i 12 per Polonia-Italia. Dentro Cinciarini e Fontecchio, out Michele Vitali e Ricci Al termine dell’allenamento pomeridiano all’Ergo Arena, il CT Meo Sacchetti ha scelto i dodici Azzurri che scenderanno in campo Domani (ore 20:15, diretta su SkySport) contro la Polonia, per la decima gara di Fiba World Cup 2019 Qualifiers. Nel roster che affronterà la squadra di coach Mike Taylor ci ...

Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers – L’Italia vola a Danzica per la sfida contro la Polonia : Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers: azzurri a Danzica. Domenica 2 dicembre (20.15) contro la Polonia Due ore di volo per raggiungere Danzica, dove domenica sera L’Italia affronterà la Polonia nella seconda gara della quinta finestra di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, reduci dalla bella prestazione di ieri sera contro la Lituania (70-65) in un PalaLeonessa gremito, hanno bisogno di una vittoria per mettere dalla loro ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese batte l’Alba Fehervar e si prende il primo posto. Sassari supera il Falco Vulcano : Due vittorie per le squadre italiane impegnate nell’ultima giornata della prima fase della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket. Nella doppia sfida ungherese, Sassari ha sconfitto il Falco Vulcano mentre Varese ha avuto la meglio sull’Alba Fehervar. Entrambe le formazioni erano già qualificate alla seconda fase con un turno d’anticipo. Missione compiuta per Varese che supera nettamente l’Alba Fehervar e conquista il primo ...

Basket. Fiba Europe Cup : la Dinamo cade con la formazione ungherese : Sugli spalti della Tsizaligeti Sport Hall di Szolnok un piccolo gruppo di tifosi sardi : anche in Ungheria hanno sventolato le bandiere dei quattro mori. Coach Vincenzo Esposito commenta così la ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese s’impone in trasferta sul Porto e si qualifica per la seconda fase : Ci mette due quarti a ingranare, ma una volta che questo accade, Varese s’impone senza problemi sul Porto col punteggio di 71-89 ed accompagna l’Alba Fehervar nel novero delle qualificate del girone F alla seconda fase. A questo punto, servirà l’ultima sfida proprio con la formazione ungherese per determinare i primi due posti del girone: agli uomini di Attilio Caja serve il +9 per ribaltare l’85-77 dell’andata. La ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari sconfitta - lo Szolnoki Olaj si prende il primo posto nel girone : Una brutta sconfitta per la Dinamo Sassari nella 5a e penultima giornata della prima fase a gironi della FIBA Europe Cup 2018-2019. La formazione di coach Vincenzo Esposito, già certa del passaggio del turno, cade sul campo del Szolnoki Olaj con il punteggio di 87-74 e viene raggiunta in classifica dagli ungheresi, che ora si trovano però davanti per la differenza punti nei due scontri diretti. Con tutta probabilità la squadra italiana dovrà ...

FIBA EuroBasket Women 2019 Qualifiers – Le azzurre in campo il 21 novembre contro la Svezia : FIBA EuroBasket Women 2019 Qualifiers: Italia-Svezia il 21 novembre al PalaMariotti di La Spezia. Domani alle ore 12.00 la Conferenza Stampa in Comune A novembre la Nazionale Femminile affronta le ultime due partite dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers: il 17 la trasferta in Croazia (Slavonski Brod, ore 19.00) e poi la partita con la Svezia, mercoledì 21 al PalaMariotti di La Spezia (ore 20.30, diretta SkySportHD). Sarà la prima volta in ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari travolge Leicester e conquista il passaggio del turno. Varese torna al successo contro il Rilski Sportist : Ampie vittorie per le formazioni italiane impegnate nella 4a giornata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Sassari supera agevolmente i britannici del Leicester Riders BC con il punteggio di 95-60 e acquisisce la certezza aritmetica del passaggio alla seconda fase. La formazione sarda prende il largo nel secondo quarto e conquista il quarto successo in quattro partite. Copione analogo a Varese, dove la squadra di casa si libera facilmente dei ...