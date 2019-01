Banca Carige | Governo garantisce bond fino a 3 miliardi

Carige - Travaglio : “M5s e Lega non sono incistati nel sistema banche. Pd aveva establishment Bancario a lui fedele” : “Caso Carige? Come al solito, quando si governa, bisogna uscire dalla propaganda e fare delle scelte. Non si possono rispettare tutte le posizioni che si tenevano quando si stava all’opposizione”. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta lo stanziamento di 5 miliardi di euro da parte del governo M5s-Lega per salvare la Banca Carige. Travaglio spiega: “Bisogna vedere se questo ...

Fondo da 1 - 3 miliardi per salvare Banca Carige : Con le 'misure urgenti' approvate lunedì sera dal Consiglio dei ministri, lo Stato mette in conto sulla carta tra garanzie e sottoscrizione di azioni, 1,3 miliardi per 'salvare' Carige. Lo si legge ...

Per Di Maio Banca Carige è stata nazionalizzata : "Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. "La regola è una - spiega Di Maio - se lo Stato mette i soldi in una banca, quella banca diventa dello Stato. Lo abbiamo sempre sostenuto. E comunque per ora non ci abbiamo messo un euro. Di certo non la ripuliremo per venderla e non faremo favori a qualche ...

Piano B per Carige - lo Stato nel capitale. Soldi pubblici per salvare la Banca : Pronti un miliardo e 600 milioni di euro per il salvataggio. Sga e Credito Fondiario in pista per la cessione delle sofferenze

Banca Carige - 5 miliardi dal Governo per salvare i conti/ Ok Commissione Ue al Dl : Renzi vs Salvini-Di Maio : Salvataggio Banca Garige, Governo spinge per nuove emissioni e ricapitalizzazione: 5 miliardi di spesa, Renzi, 'vergognatevi Salvini e Di Maio'

Carige - la prima bozza del decreto : 5 miliardi pubblici per salvare la Banca : 'Il Ministero dell'economia e delle finanze - si legge - è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di banca Carige', ma 'nel rispetto ...

CARIGE - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA Banca/ Renzi attacca Di Maio e Salvini : Bagnai - 'Eredità vecchio Governo' : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Decreto Carige : per il salvataggio della Banca cinque miliardi pubblici : Garanzia dello Stato fino al 30 giugno, "evita grave perturbazione" "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero ...

Banca Carige - retroscena di Dagospia : la telefonata del commissario che ha terrorizzato Tria : Una convocazione frettolosa, diventata urgente dopo una telefonata del commissario straordinario della Banca genovese, Pietro Modiano, che ha avvertito direttamente il ministro dell'Economia Giovanni ...

Carige - il Pd contesta un conflitto di interessi del presidente del consiglio nel salvataggio della Banca genovese : Ieri il Cdm ha varato gli stessi aiuti già messi in campo dall'esecutivo Gentiloni per scongiurare il fallimento di Mps e banche venete. Ma le incognite sul futuro dell'Istituto ligure restano. Renzi, ...

Banca Carige - Andrea Marcucci : “Di Maio mente - è lo stesso intervento previsto per Mps” : Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervistato da Fanpage.it, attacca Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e tutte le forze di maggioranza dopo l'approvazione del decreto sulla Banca Carige: "Di Maio continua a mentire", afferma sostenendo che l'intervento del governo è paragonabile a quello fatto dal Pd per Mps. E al presidente del Consiglio chiede "risposte urgenti" sull'accusa di conflitto d'interessi.Continua a leggere

Carige - Governo Lega-M5s salva la Banca/ Renzi attacca - Di Maio replica : 'Quante balle sue e dei giornali!' : banca Carige salvata da Governo: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Banca Carige - perché il Pd accusa Giuseppe Conte di conflitto d’interessi : Il Pd accusa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di conflitto d'interessi per il decreto riguardante la Banca Carige, basandosi su due elementi: l'ex socio di Conte, Guido Alpa, è stato nel consiglio d'amministrazione di Carige; lo stesso presidente del Consiglio è stato consulente di una cordata guidata da Raffaele Mincione, socio di Carige.Continua a leggere

Banca Carige - quando il M5S attaccava il Pd per gli aiuti alle banche : Il Pd attacca il M5S, per la decisione del governo di aiutare Banca Carige. Forza Italia lo accusa di "doppia morale". A luglio 2017 Alessandro Di Battista puntava il dito contro "i decreti sulle banche scritti direttamente dai consigli d'amministrazione delle banche, con la compiacenza del sistema mediatico".Continua a leggere