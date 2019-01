Avvocato Marotta: cronistoria del contenzioso relativo al concorso Dirigenti Scolastici

scuolainforma

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Riceviamo dall‘Avv. Pasquale‘amminstraivista’ di fama nazionale, il seguente comunicatoai vari contenziosi che sta generando ilper2017.“Dopo il rigetto delle domande cautelari da parte del TAR Lazio, sono stati discussi dinanzi al Consiglio di Stato, in data 29/11/2018, tutti gli appelli cautelari patrocinati dai diversi avvocati.Tali appelli sono stati respinti con Ordinanze collegiali emesse dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato e pubblicate in data 10/12/2018, pronunciamenti che contengono una motivazione anche di merito sui motivi posti a fondamento dei ricorsi.Nella stessa giornata del 10 dicembre alcuni ricorrenti hanno ripresentato, dinanzi al Consiglio di Stato, gli stessi ricorsi, in precedenza già rigettati, con i quali è stato chiesto un nuovo decreto cautelare per ...