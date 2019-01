Australian Open 2019 | qualificazioni | i risultati degli italiani e i prossimi avversari

Qualificazioni Australian Open 2019 : Filippo Baldi passa il turno - Federico Gaio sconfitto in rimonta : Diventano sei gli italiani presenti nel secondo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open 2019. Negli ultimi due match della giornata che vedono coinvolti nostri giocatori, a passare il turno è Filippo Baldi, che supera il tedesco Yannick Maden, mentre Federico Gaio esce sconfitto dalla battaglia in tre set contro l’americano Mitchell Krueger. Baldi gioca una partita nella quale non ha mai particolari problemi: fino al ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Sonego al secondo turno. Giornata positiva per gli azzurri : Dopo Luca Vanni altri cinque tennisti italiani hanno superato il primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open , primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di ...

Qualificazioni Australian Open ATP – Bene Lorenzi e Sonego : Giustino e Gaio fuori al terzo set : Due successi e due sconfitte per gli azzurri impegnati nei quarti di finale delle Qualificazioni per gli Australian Open ATP: ok Lorenzi e Sonego, ko Giustino e Gaio Sorride a metà l’Italia del tennis maschile impegnata nelle Qualificazioni per gli Australian Open, primo Slam dell’anno. Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego ottengono due importanti vittorie che gli permettono di proseguire la loro corsa a caccia del main draw: il primo supera in ...

Tennis - Australian Open 2019. Rafael Nadal conferma la partecipazione : “Andrò a Melbourne - proverò a vincere” : Rafael Nadal ha sciolto gli ultimi dubbi e ha confermato che sarà presente agli Australian Open, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 14 gennaio sul cemento di Melbourne. Lo spagnolo è reduce da alcuni mesi tribolati a causa di problemi fisici ma non poteva rinunciare alla partecipazione, l’ex numero 1 del mondo ha dichiarato di non avere sentito alcun dolore alla coscia destra in occasione dell’ultimo torneo ...

Qualificazioni Australian Open – Debacle italiana al primo turno - si salva solo Martina Trevisan : Male le italiane al primo turno di Qualificazioni degli Australian Open, solo Martina Trevisan disputerà le semifinali per l’accesso al tabellone principale In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno ...

Qualificazioni Australian Open – Bolelli ko al primo turno - avanzano Travaglia e Napolitano : Simone Bolelli già fuori dagli Australian Open, il tennista azzurro si ferma al primo turno delle Qualificazioni del primo Slam dell’anno In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno visto ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan unica azzurra al secondo turno : Martina Trevisan è l’unica azzurra ad accedere al secondo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La Tennista di Firenze ha sconfitto in tre set la ceca Anastasia Zarycka ed ora se la vedrà con l’uzbeka Sabina Sharipova, testa di serie numero 30. Davvero tantissimi rimpianti per Martina Di Giuseppe, che gioca un’ottima partita contro l’ucraina Anhelina Kalinina, perdendo solamente al tiebreak del terzo set ...

Qualificazioni Australian Open 2019 - passano Sonego - Lorenzi e Travaglia. A Napolitano il derby con Donati - out Giustino e Bolelli : Nella notte italiana altri quattro azzurri (su sette scesi in campo) passano il primo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open di tennis: avanzano il numero 1 Lorenzo Sonego, il numero 4 Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia e Stefano Napolitano, che vince il derby con Matteo Donati. Fuori Lorenzo Giustino e Simone Bolelli. Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno del tabellone cadetto, batte con un netto 6-2 6-3 il britannico Jay ...

Australian Open stregati Già eliminato Arnaboldi : Termina al primo turno di qualificazione l'avventura di Andrea Arnaboldi agli Australian Open. Il tennista canturino, che tentava l'approdo al tabellone principale di uno slam dopo Parigi 2015, è ...

Australian Open 2019 - come vederli in tv e streaming. Il palinsesto completo : Sta per prendere il via il primo torneo del Grande Slam dell’anno: gli Australian Open, a Melbourne, sono il primo grande evento che caratterizzerà il 2019 del tennis mondiale. Nel tabellone di singolare maschile partirà da testa di serie numero 1 Novak Djokovic (Serbia), mentre nel tabellone femminile la stessa sorte toccherà a Simona Halep (Romania). I detentori del titolo, però, sono Roger Federer (Svizzera) e Caroline Wozniacki ...

Australian Open 2019 : le favorite. Dalle Williams a Halep e Wozniacki - regna l’incertezza sul primo Slam dell’anno : Caroline Wozniacki torna in Australia senza più l’etichetta di ex numero uno del mondo senza Slam: il suo primo l’ha conquistato proprio lo scorso anno, in una finale che sembrava aver dato due definitivi destini ad altrettante carriere. La danese, per un mese, al top del ranking WTA ci è tornata per un mese, ma non è riuscita a mantenere la costanza necessaria per restare in cima, vincendo solo a Eastbourne e Pechino. Al contrario, ...

Qualificazioni Australian Open : Jasmine Paolini fuori al primo turno : Qualificazioni Australian Open: Jasmine Paolini non entrerà nel tabellone principale, sconfitta oggi dalla Kudermetova Jasmine Paolini è stata eliminata dalla Kudermetova al primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. Mercoledì tocca alle altre 4 azzurre in tabellone: Anastasia Grymalska, Martina Di ...

Australian Open 2019 : Roger Federer e quei record ancora da raggiungere : Il 2019 di Roger Federer è cominciato subito con una vittoria. Il campione di Basilea ha trascinato la sua Svizzera nel secondo successo consecutivo alla Hopman Cup. A Perth il numero due del mondo ha mostrato di essere in ottima condizione e si presenterà agli Australian Open con l’obiettivo di conquistare il suo 21esimo Slam della carriera. Questa potrebbe anche essere l’ultima volta dello svizzero a Melbourne. Infatti Federer ha ...

Australian Open - Rafa Nadal risponde presente : “non ho dolori - ci sarò” : Rafael Nadal sarà presente agli Australian Open, il tennista spagnolo sembra aver superato i problemi muscolari alla coscia sinistra Rafael Nadal mostra fiducia dopo il rientro nel Fast4 a Sydney, evento esibizione nel quale il team Resto del Mondo (al fianco dello spagnolo c’era il canadese Milos Raonic) si è imposto di misura sull’Australia (Nick Kyrgios e John Millman). Il 32enne mancino di Manacor ha infatti sottolineato di ...