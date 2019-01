Auguri all' attore Paolo Conticini | oggi compie 50 anni

Napoli - gli Auguri di Insigne ad Allan : Napoli - Nel giorno del 28esimo compleanno di Allan , il brasiliano ha ricevuto degli auguri molto speciali: quelli del suo compagno di squadra, e amico fuori dal campo, Lorenzo Insigne : un semplice "...

Auguri all'attore Christian De Sica : oggi compie 68 anni : oggi sabato 5 gennaio è il compleanno dell'attore romano Christian De Sica che compie 68 anni: nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto grandi successi al cinema. Parliamo di uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico: le persone vedono in De Sica il simbolo del Natale poiché i suoi film escono al cinema sempre nel mese di dicembre. Dagli anni ottanta in poi è il protagonista indiscusso dei cinepanettoni e ha formato una coppia ...

Di Maio e gli Auguri di buon anno in motoslitta : “Fate ciò che più vi piace”. L’ironia dei social : “Ah - ma allora stai bene!” : Luigi Di Maio, in vacanza-tour nel Bellunese e nell’Agordino, in particolare ad Alleghe, ha provato a guidare, per la prima volta, una motoslitta. Alla fine, ha rivolto un augurio di buon anno agli italiani: “Fate ciò che più vi piace. A noi piace difendere i vostri diritti, specialmente dalla classe dirigente che ve li ha tolti”. Dopo l’intoppo di Repubblica, che ha dato la notizia di un ricovero in ospedale del ...

MICHAEL SCHUMACHER - 50 ANNI OGGI / Video - Auguri speciali per Schumi dalla figlia Gina Maria : il migliore papà : MICHAEL SCHUMACHER compie 50 ANNI, Video: nel giorno del compleanno, commoventi i messaggi della figlia Gina Maria e di Felipe Massa.

Schumacher - dalla Ferrari alla Mercedes pioggia di Auguri per i 50 anni : 'Siamo con te' : Da Maranello a Stoccarda passando per il Web, le tv e i social di tutti i tipi. Il mondo della Formula 1 e non rendono omaggio a Michael Schumacher , nel giorno in cui il campionissimo della regina della velocità compie mezzo secolo di vita. Un cinquantesimo compleanno naturalmente ...

Lady Petagna inizia con il piede giusto il 2019 - gli Auguri social di Michelle Sander sono da infarto [GALLERY] : Michelle Sander sui social ringrazia il 2018 e saluta il nuovo anno carica di belle speranze: la fidanzata di Andrea Petagna strega tutti con le sue prime sexy foto datate 2019 Michelle Sander e le sue prime sexy foto di questo nuovo anno sono già sui social. Gli scatti appena postati dalla fidanzata di Andrea Petagna su Instagram hanno scatenato i fan della Wags, che si è mostrata in tutta la sua bellezza nei primi scatti datati 2019. La ...

Georgina Rodriguez innamorata e romantica : il messaggio d’Augurio per un buon 2019 della compagna di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Capodanno d’amore e romanticismo per Georgina Rodriguez: il dolce messaggio per i fan per un 2019 speciale Capodanno a Dubai per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez. La compagna dell’attaccante portoghese si è goduta i festeggiamenti, vivendo lontano dai social, a stretto contatto con la sua famiglia ed i suoi amici. Al termine di un anno importante, Georgina Rodriguez adesso si augura di vivere un 2019 speciale, così ...

Portici - gli Auguri dalla piscina vista mare del sindaco Pd : il duetto sulle note di “‘O sole mio” : Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, del Pd, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video decisamente particolare per fare gli auguri di buon anno ai suoi concittadini. Il primo cittadino appare a bordo piscina, immerso insieme a una amico, il maestro Musto. Dopo un breve saluto, i due intonano insieme “‘O sole mio” L'articolo Portici, gli auguri dalla piscina vista mare del sindaco Pd: il duetto sulle note di ...

Capodanno - gli Auguri di nonna Peppina dalla sua casetta nel Maceratese : 'Qui c'è tutto il mio mondo' : Giuseppa Fattori, 96 anni, ha riacquistato pieno possesso della sua abitazione di legno. La sua storia simbolo di forza e resistenza nelle zone colpite dal terremoto

Il capodanno di Fernando Alonso - il messaggio di Auguri ai fan e la dichiarazione d’amore alla sua Linda : Fernando Alonso ed il suo sereno capodanno accanto alla fidanzata Linda Morselli: il messaggio d’auguri ai fan dell’ex pilota di Formula Uno “Un felice anno a tutti! Un 2019 pieno di serenità a tutti, la mia è @laLindaa “. Con questo messaggio di auguri ai fan, Fernando Alonso festeggia sui social il capodanno accanto alla sua bellissima fidanzata Linda Morselli. L’ex pilota di Formula Uno, abbracciato alla ...

Il discorso di fine anno di Mattarella : Auguri a tutti - anche agli immigrati. Per il Presidente la sicurezza nasce dalla comunità e non dall'... : Un messaggio di fiducia nell'Italia del capo dello Stato, ma anche un monito al mondo politico in queste giornate intense dell'approvazione della legge di bilancio. E' stato evitato l'esercizio ...

Il Comando nucleare Usa fa gli Auguri alla nazione con un tweet subito cancellato : Il tweet - secondo la Cnn - serviva come promemoria per il resto del mondo a dimostrare che l'esercito americano mantiene le armi più grandi e più efficaci nel mondo. Il portavoce del Comando ...

Un Ponte nuovo per il 2019 - questo l'Augurio del Cardinale Angelo Bagnasco a Genova e all'Italia : Intervista in esclusiva all'Arcivescovo di Genova. Ponte Morandi, Europa, migranti, Africa: tanti i temi toccati dall'alto prelato -

Milano 2019 - gli Auguri e l impegno di Beppe Sala 'Felice di quanto fatto - ora tocca alle periferie' : Il saluto a un 2018 che lo ha reso 'Felice come non mai per quanto sto facendo', gli auguri e i propositi per un 2019 in cui Milano 'non deve fermarsi, ma migliorarsi e accelerare' e le riflessioni di ...