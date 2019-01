ATP Auckland – Ai quarti di finale solo un italiano | ko Berrettini e Cecchinato | bene

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Peter Gojowczyk. L’azzurro accede ai quarti di finale : Esordio con il brivido e forse anche di più per Fabio Fognini. L’azzurro soffre tantissimo contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.60 del mondo) nel match di secondo turno valido per l’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). 2 ore e 6 minuti di partita al termine delle quali il ligure è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 (5) ottenendo l’accesso ai quarti di finale dove se la vedrà con il vincente della sfida tra il ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini si ferma al secondo turno. Amaro ko contro Leonardo Mayer : Auckland poco fortunata per il nostro Matteo Berrettini. Sul cemento neozelandese il n.52 del mondo è stato eliminato in tre set dall’argentino Leonardo Mayer (n.54 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 (5) 6-3 in 2 ore e 26 minuti di partita. Una sconfitta amara per il romano, avanti di un set e con tre match point non sfruttati nel secondo parziale per chiudere la partita. Un confronto che comunque potrà servire al nostro portacolori ...

ATP di Auckland - Benoit Paire in polemica con gli organizzatori : dorme a bordo campo e litiga col pubblico : Benoit Paire rischia sanzioni per il suo atteggiamento polemico contro gli organizzatori del torneo ATP di Auckland “30h di viaggio dalla mia camera d’albergo a Pune ad Auckland, ho lasciato sabato alle 1:30 l’hotel, arrivo domenica alle 15:00 ad Auckland, con tutto il jet lag e sono in programma il lunedi!!!!!!! #MERCI“. Era iniziata così la settimana australiana di Benoit Paire, con una polemica non troppo velata ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini supera Mackenzie McDonald e accede al secondo turno : Matteo Berrettini supera in poco più di un’ora il qualificato statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-4 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Auckland: sul cemento outdoor neozelandese l’azzurro ora se la vedrà con il vincente della sfida tra l’altro statunitense Steve Johnson, numero 9 del seeding, e l’argentino Leonardo Mayer. Nel primo set l’azzurro parte male e va in difficoltà già nel terzo game, ...

ATP Auckland – Esordio positivo per Berrettini - sconfitto in due set l’americano McDonald : Il tennista azzurro non lascia scampo al proprio avversario, superandolo agevolmente con il punteggio di 6-3, 6-4 Comincia positivamente l’avventura di Matteo Berrettini nel torneo di Auckland, il tennista azzurro infatti supera agevolmente il primo turno battendo nettamente l’americano McDonald. Il numero 52 del ranking ATP ci mette poco a prendere le misure al proprio avversario, alzando i giri del motore e chiudendo la ...

ATP Auckland – Fabbiano e Marcora si fermano ad un passo dal main draw : azzurri ko in Nuova Zelanda : azzurri ko nelle qualificazioni del torneo ATP di Auckland: Fabbiano e Marcora eliminati ad un passo dal main draw Si fermano ad un passo dal main draw i due azzurri in campo per le qualificazioni del torneo ATP di Auckland. Thomas Fabbiano ha ceduto ieri sera con un doppio 6-4, contro il tedesco Marterer dopo un’ora e 24 minuti di di gioco. E’ stato un francese invece a cancellare le speranze dell’altro azzurro Marcora, ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Thomas Fabbiano e Roberto Marcora escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare per i nostri Thomas Fabbiano e Roberto Marcora nelle qualificazioni dell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). I due azzurri sono stati sconfitti nel turno decisivo, rispettivamente, dal tedesco Maximilian Marterer (testa di serie n.2), e dal francese Ugo Humbert (n.102 del mondo). Il pugliese, numero 101 ATP, è stato superato dal teutonico con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato ...

ATP Auckland 2019 - il tabellone e i partecipanti : Fognini e Cecchinato già al 2° turno - c’è anche Berrettini : La stagione del tennis maschile prosegue con l’ATP 250 di Aukland in programma dal 7 al 13 gennaio. Sul cemento neozelandese si daranno battaglia diversi big: la testa di serie numero 1 è lo statunitense John Isner, spiccano gli spagnoli Roberto Bautista Agut (reduce dall’impresa contro Djokovic a Doha) e Pablo Carreno Busta. Le teste di serie numero 2 e 3 sono i nostri Fabio Fognini e Marco Cecchinato che beneficiano di un bye e ...

ATP Auckland - qualificazioni : Fabbiano e Marcora a un passo dal main draw : Auckland, NUOVA ZELANDA, - Thomas Fabbiano e Roberto Marcora sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni dell''ASB Classic', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 527.880 in corso sui ...

ATP Auckland - qualificazioni : Fabbiano e Marcora a un passo dal tabellone principale : Auckland , NUOVA ZELANDA, - Thomas Fabbiano e Roberto Marcora sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni dell''ASB Classic', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 527.880 in corso sui ...

ATP Auckland – Thomas Fabbiano batte Tearney : l’azzurro all’ultimo turno di qualificazione : Thomas Fabbiano vede le porte del main draw dell’ATP di Auckland: il tennista azzurro batte il neozelandese Finn Tearney e accede all’ultimo turno di qualificazione Bastano 1 ora e 21 minuti a Thomas Fabbiano per staccare il pass dell’ultimo turno di qualificazione dell’ATP di Auckland. Nella tarda notte italiana, il tennista azzurro, attualmente numero 101 del ranking, è riuscito ad avere la meglio sul neozelandese Finn Tearney in 2 set, ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : John Isner il riferimento - Fabio Fognini comincia la sua stagione : Il ritmo è davvero serrato. Sono davvero tanti i tornei in atto in questi primi giorni del 2019 nel mondo del Tennis. Il primo Slam della stagione si avvicina (Australian Open) e la preparazione dei giocatori è incentrata sul disputare incontri e accrescere la propria forma in vista dell’impegno di Melbourne, previsto dal 14 al 27 gennaio. L’attenzione è su Auckland (Nuova Zelanda) dove non si vuol parlare di gare di vela o di ...

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli ATP e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...