Atletica | Filippo Tortu esordirà il 20 gennaio ad Ancona | l’azzurro torna finalmente in

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)farà il proprio esordio stagionale il prossimo 20. Mancano dunque undici giorni alla prima gara dell'anno per il 20enne che si cimenterà sui 60 indoor (batteria ed eventuale finale) in una riunione nazionale ad. Il velocista brianzolo, che nel 2018 corse i 100 metri in 9.99 (primo italiano a scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi), ritornerà dunque in pista dopo una lunga assenza: la sua ultima presenza, infatti, risale allo scorso 12 agosto quando partecipò alla staffetta 4×100 degli Europei di Berlino (Italia squalificata in semifinale). L'azzurro sarà impegnato poi anche al meeting indoor nella capitale tedesca, in programma il 1° febbraio, sempre sulla distanza più veloce al coperto.