Astronomia | Chandra e Alma osservano “ciambella cosmica” attorno al buco nero di una

Astronomia : auguri “galattici” da Chandra : Luminarie, ghirlande e fiocchi di neve in ‘salsa’ cosmica: è questo l’aspetto con cui si presentano alcuni oggetti celesti, scelti dal team della missione Chandra per una galleria d’immagini in linea con il clima festivo di questi giorni. I soggetti immortalati – riporta Global Science – sono sei e, pur essendo differenti, sono accomunati dalle emissioni di raggi X che sono state colte dall’osservatorio della Nasa. Il tocco finale ad ...