ASSESSORATO ALLA CULTURA - Illustrati da sindaco Tagliani | ass Maisto e direttrice

11 dipendenti dell’ASSESSORATO ALLA Salute della regione Sicilia sono stati arrestati e altri 31 denunciati - per assenteismo : In seguito a un’indagine della Guardia di Finanza, 11 dipendenti dell’assessorato alla Salute della regione Sicilia sono stati messi agli arresti domiciliari, per altri 11 è stato disposto l’ordine di firma e altri 20 sono stati solo denunciati. Attraverso pedinamenti e

Sicilia - scoperti 42 “furbetti del cartellino” all’ASSESSORATO Regionale alla Salute : “Oltre 400 ore di lavoro mai fatte” : La Guardia di Finanza ha scoperto in Sicilia 42 “furbetti del cartellino” impiegati dell’Assessorato Regionale alla Salute di piazza Ottavio Ziino a Palermo. Undici persone sono finite agli arresti domiciliari, altre 11 hanno avuto notificato l’obbligo di firma e 20 invece, sono stati denunciati a piede libero e devono rispondere,a vario titolo, dei reati di truffa aggravata, accesso abusivo al sistema informatico e false ...