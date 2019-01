Anziani e animali: un legame sempre più indissolubile

salutebenessereonline

: Sai perché ho scritto questo Ivan? Perché alcune persone mi dicono: 'Tu pensi agli animali ma non agli esseri uman… - costanza_croce : Sai perché ho scritto questo Ivan? Perché alcune persone mi dicono: 'Tu pensi agli animali ma non agli esseri uman… - 47cri : Dio se esiste pensa ad altro....troppa sofferenze,cattiverie,ingiustizie,guerre,atrocità inaudite verso gli indifes… - patriziagatto3 : RT @andreasso1951: Maltrattamenti a bimbi,arrestate maestre - Lazio - -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Un mondo che sta cambiando eper fortuna in meglio, basti pensare che poco meno di 4 anni fa, quasi quattrosu dieci avevano un animale da compagnia in casa.Ma uno sguardo allo scorso anno ci dimostra di come la percentuale si sia elevata al punto che oltre un anziano su due ha un compagno animale in casa e non per forza a quattro zampe. Segno tangibile che più si va avanti negli anni e più sentita è la necessità di circondarsi di un amico, diciamo così “peloso”.Sarà che nella fase senior della vita di norma si sono sistemate molte cose che da giovani ci levavano il sonno e, quindi si ha più tempo per se stessi e da dedicare agli altri, fossero pure. Sarà che dopo i 60/65 anni di età solitamente i figli sono autonomi e bisogna provvedere in maniera diversa a loro, fatto sta che un amico animale prendepiù posto accanto alle persone anziane e meno anziane. Il ...