Antitrust multa per 670 milioni case auto | cartello finanziamenti

Antitrust - multa da 670 milioni di euro a case automobilisitiche e finanziarie : “Un cartello per gestire i finanziamenti” : Una multa da 670 milioni di euro agli operatori che gestiscono i finanziamenti per l’acquisto di automobili e le case auto a cui fanno riferimento per aver creato un vero e proprio cartello nella gestione dei finanziamenti per l’acquisto di vetture. È quanto ha stabilito l’Antitrust dopo un’istruttoria da cui è emersa un’intesa tra le società “finanziarie” che stanno dietro le case automobilistiche ed ...

Multa Antitrust - la replica di Enel : "Normative rispettate - ricorso al Tar" : "Enel combatte da tempo contro questi fenomeni e le pratiche commerciali scorrette, segnalando puntualmente all’Autorità...

Antitrust - multa da 109 milioni a Enel e Acea per condotte abusive : L'Antitrust, nella riunione del 20 dicembre scorso, ha sanzionato per oltre 93 milioni di euro il gruppo Enel e per oltre 16 milioni di euro il gruppo Acea per aver abusato della propria posizione dominante nei mercati della vendita di energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di maggior tutela, servizio destinato a essere eliminato entro il primo luglio 2020 con la piena affermazione di un unico mercato nazionale della vendita di ...

Ue : Antitrust - 40 milioni di multa a Guess per geo-blocking : La Commissione europea oggi ha inflitto una multa da quasi 40 milioni di euro all'azienda di abbigliamento Guess per aver imposto restrizioni alla pubblicità online e alla vendita transfrontaliera in ...

PeopleFly vendeva voli fantasma : multata per 50.000 euro dall'Antitrust : L'Antitrust ha deciso di infliggere una multa alla compagnia PeopleFly per un totale di 50.000 euro. La società in questione ha venduto per mesi biglietti aerei di voli in realtà inesistenti. Tra quelli più prenotati erano presenti le tratte Cunero-Trapani e Bologna-Trapani. I voli in questione non sono mai decollati ne tanto meno esistiti, perchè la compagnia in questione non aveva stipulato alcun contratto con gli aeroporti delle tratte sopra ...

L’Antitrust ha sanzionato Facebook con un multa di 10 milioni di euro : L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha chiuso l’istruttoria avviata lo scorso aprile contro Facebook Ireland Ltd. e la società che la controlla, Facebook Inc., sanzionandole con una multa da 10 milioni di euro per aver violato gli

Facebook - multa Antitrust da 10 milioni per uso dei dati degli utenti a fini commerciali : Secondo l’Autorità garante per la concorrenza, le informazioni fornite dalla piattaforma agli utenti risultano generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l'utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio e l'utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate...