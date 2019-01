Antitrust - Maxi multa da 678 milioni di euro alle finanziarie delle Case auto

quattroruote

: RT @Affaritaliani: Antitrust, maxi sanzioni a Enel e Acea. 'Ricorso al Tar' - dieguito82 : RT @Affaritaliani: Antitrust, maxi sanzioni a Enel e Acea. 'Ricorso al Tar' - Affaritaliani : Antitrust, maxi sanzioni a Enel e Acea. 'Ricorso al Tar' - fabioingoio1 : Indagine sull’olio: Coricelli vince battaglia contro Antitrust, annullata maxi multa -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Lrità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l'istruttoria avviata nel maggio del 2017 sullee banche captivemobilistiche comminando, nel complesso, multe per oltre 678di. Con il procedimento, condotto con la collaborazione del Nucleo Specialedella Guardia di Finanza, l'rità ha accertato "lattuazione di unintesa unica, complessa e continuata avente a oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri".La denuncia della Mercedes. Listruttoria, progressivamente estesa a numerose realtà del settore, è stata avviata in seguito a una "domanda di clemenza" presenta dalla Daimler e dalla sua finanziaria interna Mercedes-Benz Financial Services Italia Spa. La società del gruppo tedesco ha denunciato le conseguenze della costituzione di un cartello ...