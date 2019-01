Anticipazioni spagnole Il Segreto | cosa nasconde Gonzalo? Patto con Fernando

Una Vita Anticipazioni spagnole : Celia scopre di essere incinta : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia scopre inaspettatamente di essere incinta Una lieta notizia quella che Celia nelle prossime puntate spagnole di Una Vita darà a Felipe. Stando agli ultimi spoiler, la dolce Alvarez Hermoso scoprirà di essere in dolce attesa! Ovviamente si tratta di un’anticipazione che riuscirà a rendere felici numerosi telespettatori. Celia è un […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia scopre di ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria si avvicinerà sempre più a Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate appena andate in onda in Spagna si soffermano su Fernando Mesia e Maria Castaneda, interpretati da Carlos Serrano e Loreto Mauleon. I due ex coniugi, infatti, torneranno ad essere molto complici dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran, tanto da presupporre un loro ritorno di fiamma. Il ...

Anticipazioni Una Vita - trame puntate spagnole : due lieti eventi : Una Vita, Anticipazioni straniere: Felipe e Celia diventeranno genitori? Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che presto un colpo di scena cambierà le esistenze di Celia e Felipe. I due coniugi, che nelle puntate italiane hanno iniziato a frequentarsi di nuovo dopo il tradimento dell’avvocato, potrebbero presto diventare genitori. Le Anticipazioni della soap opera svelano che Celia potrebbe infatti essere incinta. Alcuni sintomi ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : il dramma di Maria : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: un tragico incidente Il Segreto non smette mai di stupire: nuovi arrivi, inaspettati ritorni, amori che nascono, amicizie che finiscono, intrighi, inganni e vendette rendono la trama della soap spagnola sempre più avvincente. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che il ritorno a Puente Viejo di Maria e Gonzalo porterà scompiglio nelle vite di molti personaggi. Fernando chiederà a Maria di ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Maria si innamora di Fernando? Il gesto sorprende : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: ecco cosa sta succedendo a Maria e Fernando Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Ci sarà una grande confusione a Puente Viejo e nel cuore di alcuni protagonisti. Maria Castaneda non capirà proprio cosa le stia succedendo: il suo amore nei confronti di Gonzalo si affievolirà quando […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria si innamora di Fernando? Il gesto ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : ANTOÑITO e LOLITA si sposano : Fiori d’arancio nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): grazie alle anticipazioni fornite da Rtve, la rete televisiva spagnola che trasmette la telenovela, è stato possibile scoprire che ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) e LOLITA Casado (Rebeca Alemany) diventeranno marito e moglie nelle puntate in onda – ovviamente nella penisola iberica – nelle prime settimane di gennaio 2019. Negli episodi trasmessi di recente in ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : la gravidanza di Celia - Lolita e Antonito sposi : Sono in arrivo delle grandi novità nella soap opera di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di sorprendere grazie ai numerosi colpi di scena. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE molto probabilmente la prossima settimana, ci dicono che un personaggio femminile presente nelle trame sin dal primo esordio finalmente realizzerà un sogno. Si tratta ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Fulgenzio e Fernando torturano Francisca in manicomio : La Montenegro è stata rapita dal suo terribile cugino. Fulgenzio si è alleato con Fernando per vendicarsi della Dark Lady, colpevole di avergli inferto la stessa pena in passato.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Elvira ricompare durante le nozze di Simon e Adela : La povera Elvira assisterà al Sì del suo amato con l'ex novizia Adela, Simon rimarrà sconvolto mentre la Valverde ancora più sgomenta perderà i sensi.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : CELIA è INCINTA? : Importanti novità per CELIA Alvarez Hermoso (Ines Aldea) nelle puntate spagnole di Una Vita: stando alle anticipazioni rilasciate dal sito ufficiale della telenovela, infatti, la moglie di Felipe (Marc Parejo) scoprirà presto di essere in dolce attesa. La lieta notizia, ovviamente, coglierà di sorpresa i due coniugi ed è destinata a cambiare gli equilibri del quartiere di Acacias. Come i fan più attenti ricorderanno, CELIA è convinta di non ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : il ritorno di Gonzalo - il ritrovamento di Julieta : La popolare soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di appassionare i telespettatori con avvenimenti ricchi di suspense. E’ in arrivo l’ennesimo colpo di scena che spiazzerà il perfido Fernando Mesia negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima. Le Anticipazioni ci svelano che Gonzalo Castro (Jordi Coll Serra) dopo ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta rapita prima delle sue nozze : anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: Julieta viene rapita prima delle sue nozze Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il rapimento di Julieta! La povera Uriarte viene imprigionata in una stanza di un’abitazione misteriosa. Il tutto accade proprio prima del tanto atteso matrimonio con Saul. Vi abbiamo già anticipato il ritorno del maggiore dei fratelli […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta rapita ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ursula terrorizzata dalla strega Baba Yaga : Le monete, i petali blu nell'acqua, il canto della notte, la foresta di foglie, per finire con la spaventosa casa con le zampe di gallina, tutti rimandi all'oscuro mito della strega Baba Yaga.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria riabbraccia Esperanza e Beltran grazie a Fernando : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima telenovela di origini iberiche “Il Segreto” scritta dall’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che sono andati in onda su Antena 3 in questi giorni c’è stato un grandissimo colpo di scena che ha sorpreso tutti coloro che seguono le avventure di questo sceneggiato sin dal primo esordio. In particolare il malvagio Fernando Mesia che in passato ha fatto del male ai Castaneda ha rischiato di ...