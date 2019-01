Allerta Meteo | forte maltempo e tanta neve al Centro Sud | nuovo avviso della protezione

Allerta Meteo Campania : attese nevicate dai 400 metri e gelate a bassa quota : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per nevicate e gelate, valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 12 di domani. Si prevedono sul territorio regionale, escluse la piana campana, Napoli, le isole, l’area Vesuviana e l’alto Volturno e Matese, locali precipitazioni nevose a quote generalmente superiori ai 400 metri e localmente anche a quote inferiori, con accumuli poco significativi su ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo Veneto, che prevede tra oggi pomeriggio e domani, giovedì 10 gennaio, venti tesi o forti in quota da Nord, con raffiche di Foehn nelle valli, localmente possibili anche sulla pedemontana centro-occidentale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per basse temperature e neve : La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per basse temperature e neve: a partire dalla serata di oggi e almeno fino al mattino di dopodomani sull’isola sono attese temperature minime inferiori a 2°C in pianura, in progressivo calo nel corso dei successivi due giorni. Durante le ore più fredde saranno possibili locali gelate. Possibili nevicate di debole intensità al di sopra dei 500 metri tra la ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Sardegna - forti venti - mareggiate e aria gelida : è Allerta Meteo per l’Isola : Forte vento di maestrale su tutta la Sardegna, che si intensificherà fino a burrasca. Temperature minime e massime che scenderanno a picco, con probabili gelate e neve anche a basse quote. I mari intorno all'Isola saranno interessati da forti venti con probabili mareggiate. Una situazione che ha spinto il dipartimento della Protezione Civile della Sardegna ad emanare una nuova allerta meteo per il vento e le mareggiate, dopo quella emessa i ...

Allerta Meteo Molise : tornano freddo e neve : Dopo una breve tregua nella giornata di oggi, atteso un nuovo peggioramento del tempo in Molise con un sensibile calo delle temperature e neve anche a quote basse. La Protezione civile regionale ha emesso per domani 9 gennaio un’Allerta gialla. Nel corso della giornata sono previste piogge e nevicate al di sopra degli 800-1000 metri con tendenza al calo della quota neve dalla serata sul versante adriatico. L'articolo Allerta Meteo Molise: ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento e mareggiate fino a domani : Allerta Meteo per vento e mareggiate in Sardegna: l’avviso è valido dalle 14 fino alle 24 di domani, mercoledì 9 gennaio. La protezione civile regionale informa che l’isola sarà interessata da forti venti, soprattutto sulle coste e sui rilievi. Il maestrale si intensificherà in serata ed è prevista un’attenuazione domani, a partire dall’area settentrionale. I settori occidentali e meridionali saranno interessati da una ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani vento forte sugli Appennini occidentali : “Per la giornata di mercoledì 9 gennaio è previsto l’afflusso di correnti fredde di origine continentale connesse, nella prima parte della giornata, ad un’intensificazione della ventilazione con direzione prevalente da nord-ovest ed intensità prevista intorno a 60-75 Km/h sugli Appennini occidentali, anche a quote collinari; attenuazione della ventilazione nella seconda parte della giornata“: la protezione civile ...

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo e maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Allerta Meteo e rischio gelo e nevicate : domani 08 Gennaio 2019 scuole chiuse in molti Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Continua l’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud, con gelo e nevicate. E in molti Comuni si attivano le misure preventive, come la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 08 Gennaio 2019. Ecco l’elenco aggiornato regione per regione delle scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 08 Gennaio 2019. Sicilia Bronte (Catania) Petralia Soprana (Palermo) Calabria Dasà (Vibo ...