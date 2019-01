Album Panini nella storia | Ronaldo in copertina | le calciatrici e lo sbarco in Premier

Le figurine Panini raddoppiano : dalla prossima stagione Album anche per la Premier : L'attuale licenziatario dell' album è l'azienda americana Tops, più legata al mondo anglosassone, mentre Panini è diffusa in tutto il mondo. E questo radicamento nei cinque continenti è stato ...

Album Panini 2018-2019 - Cristiano Ronaldo in copertina e calcio femminile : lCristiano Ronaldo in copertina e massima attenzione al calcio femminile: sono queste le principali novità del nuovo Album Panini 'Calciatori 2018-2019', presentato oggi nella sede della Lega Serie A a Milano. 128 pagine in formato maxi, con 734 figurine e un CR7 in primo piano, per la prima volta sulla copertina della collezione, che guida la corsa allo scudetto con altri 19 campioni, in rappresentanza delle altre squadre.Tante le ...