A Roma otto agenti di polizia sono stati feriti negli scontri durante i festeggiamenti di

Roma : incendio divampa sotto Ponte Sublicio - morto senzatetto : Roma – Un uomo non ancora identificato e’ morto nell’incendio divampato poco dopo le 6.30 nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma. Il corpo carbonizzato e’ stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione per spegnere un rogo.Sul posto, la Polizia ha rinvenuto anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali. Indagini sono in corso ...

Roma : Viadotto Magliana ‘dimezzato’ a tempo indeterminato : Roma – Il Viadotto della Magliana, i cui lavori sarebbero dovuti terminare il 31 ottobre, restera’ in funzione ‘a scartamento ridotto’ a tempo indeterminato con una sola carreggiata aperta per la mancanza di un corrimano, un tubolare d’acciaio sul punto di curva a 90 gradi che per legge deve unire le barriere di protezione che l’azienda vincitrice dell’appalto da circa 200mila euro non e’ stata ...

Rifiuti Roma - assenteismo - roghi - vandali : il dossier del Campidoglio in Procura. “Unica cabina di regia - noi sotto attacco” : assenteismo, cassonetti dati alle fiamme, vandalismo. In una parola “boicottaggio”. Il Campidoglio si sente sotto attacco. Così, dopo la contestazione subita la notte di Capodanno e la lettera dell’associazione dei presidi che minaccia la non riapertura delle scuole, Virginia Raggi è al lavoro su un dossier da presentare alla Procura di Roma che fotografa lo stato dell’arte della raccolta dei Rifiuti a Roma ed evidenza alcune “stranezze”. Il ...

Tesla - vendite sotto le attese : il 2019 parte in retRomarcia in Borsa : Quello appena concluso è stato un anno a dir poco difficile per Tesla, nonostante una crescita del 7% nei guadagni. Dal tweet costato 40 milioni di dollari alla società al cambio al vertice dopo la sospensione del fondatore Elon Musk, il titolo ha avuto non pochi scossoni in Borsa. E anche l’apertura del 2019 non sembra essere delle migliori. Ieri, 2 gennaio 2019, il titolo ha chiuso la giornata borsistica lasciando sul terreno quasi 8,2% ...

I veri problemi di Ama nascosti sotto i rifiuti di Roma : Quando un’azienda è prossima a fallire non è mai per cause soltanto economico-finanziarie, di gestione operativa o di debolezza del management. E' sempre per un insieme delle tre. A questa regola non si sottrae l’Ama, Azienda Municipale per l’Ambiente di Roma. Lo dimostrano numeri concreti, come uno

Allerta Meteo Emilia-Romagna : vento forte - mare agitato e temperature sottozero : “Dalle ore pomeridiano-serali di oggi mercoledì 2 gennaio l’approfondimento di un minimo depressionario in area adriatica centro-meridionale determinerà l’afflusso di correnti fredde settentrionali. Per la giornata di mercoledì 2 gennaio sono previsti: 1) venti fino a molto forti da nord-nord/est ( Beaufort 8 62-74 Km/h ) sulla Romagna meridionale, in particolare sul Riminese in graduale attenuazione nella notte/prime ore del ...

Roma - “governo impugna legge pro-cemento di Regione Lazio”. Esultano i Verdi. A ottobre l’inchiesta del Fatto.it : “Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio sulla semplificazione che prevedeva, come da noi Verdi denunciato, norme illegittime sui parchi del Lazio prevedendo il silenzio assenso nell’approvazione dei piani di assetto e aprendo anche ad una grave deregulation nell’edificazione all’interno delle aree naturali protette”. Così in una nota Angelo Bonelli dei Verdi, che con altri cinque firmatari dello stesso ...

Rifiuti a Roma - blitz sotto Spelacchio : nella notte sacchi di spazzatura dalle periferie fin sotto l'albero di Natale : sotto l' albero di Natale di piazza Venezia, a Roma, sono stati sistemati diversi sacchi pieni di immondizia . Un gesto rivendicato dal collettivo Militant , che dice di aver portato i pacchi di ...

Selvaggia Roma - tumore Francesco Chiofalo - silenzio rotto : video-messaggio : Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo che l’ex Francesco Chiofalo ha dichiarato di avere un tumore al cervello: “Ora dico la mia, come ho sempre fatto”. Il video-messaggio Nelle scorse ore Francesco Chiofalo si è presentato su Instagram, dichiarando di aver scoperto di essere stato colpito da un grave tumore cerebrale. L’annuncio shock ha presto […] L'articolo Selvaggia Roma, tumore Francesco Chiofalo, silenzio ...

Calcio - anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus. Decide Mandzukic : bianconeri ancora imbattuti : Con la vittoria di una sempre più dominatrice del campionato Juventus sulla Roma per 1-0 si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-19. Gol decisivo di Mandzukic al 35° minuto in un match ricco di occasioni da ambo le parti, con Olsen che impedisce più volte la gioia del gol a Cristiano Ronaldo riscattando la deludente prestazione della scorsa settimana contro il Genoa e la Roma che nel secondo tempo tiene testa ai ...

Antonello Venditti - doppio sold out a Roma per 'Sotto il segno dei pesci' : il tour riprende a marzo - in attesa del nuovo album - : Questo il calendario completo - i biglietti sono disponibili su TicketOne : 2 marzo - Casalecchio di Reno , Bologna, , Unipol Arena 8 marzo - Roma, Palazzo dello Sport 16 marzo - Napoli, ...

Rifiuti da Roma in Abruzzo. Il Sottosegretario Regionale Mazzocca sull'operato di Virginia Raggi : ... che puntino alla qualità ambientale ed alla definitiva affermazione dell'economia circolare, come è stato fatto in Abruzzo: premialità a chi differenzia, nessun incentivo per chi non gestisce in ...

Juve - Allegri : "Non sottovalutare la Roma : serve partita tosta" : 'Servirà una partita tosta, fisica', è questa la ricetta di mister Allegri in vista della gara di sabato contro la Roma a Torino. La Juve, che si prepara a chiudere il girone di andata del campionato ...

Roma - a 73 anni ridotto in schiavitù ed umiliato dai vicini di casa : arrestata una 61enne : I carabinieri di Acilia, nell'ambito di un piano organizzato dalle forze dell'ordine, dedicato alla tutela e alla salvaguardia di vittime vulnerabili, chiamato "Natale Sicuro", hanno arrestato una donna di 61 anni e denunciato il marito di 64 per riduzione di schiavitù aggravata in concorso. La coppia, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, è stata accusata di avere schiavizzato un anziano di 73 anni, loro vicino di ...