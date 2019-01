A Roma il festival di danza spagnola e flamenco al Parco della Musica

Messina : "il signor dopodomani" selezionato per il Roma fringe festival : ... scritto da Domenico Loddo e con protagonista l'attore Stefano Cutrupi, fa parte dei 36 spettacoli selezionati dalla commissione artistica guidata da Fabio Galadini: 36 spettacoli provenienti da ...

Capodanno in musica : la Romagna si trasforma in un grande festival musicale : ... dal grande successo di 'Laura non c'è', ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Al Palacongressi di Bellaria la serata inizia alle 21.30: saliranno sul palco Federico Angelucci , che ...

A Roma torna il FRINGE FESTIVAL per l'edizione 2019 : ... Testaccio, negli spazi del Mattatoio - La Pelanda: un luogo funzionale alle diverse drammaturgie che si presta con duttilit à e agevolezza agli spettacoli in concorso, che offriranno al pubblico ...

Roma Fringe Festival dal 7 al 27 gennaio 2019 : ... critici e addetti ai lavori una vetrina di teatro indipendente unica nel suo genere, con 6 spettacoli differenti a sera alternati su 2 palchi la settima edizione del Roma Fringe Festival si rinnova, ...

Sono 'Oscillazioni' che vanno in scena al Festival Teatri di Vetro a Roma : Dentro Oscillazioni , al termine di questa lunga parabola, trovano spazio progetti artistici che per loro natura prevedono una pluralità di dispositivi e, accanto a spettacoli , formati scenici ...

CYFEST-12 : ID. Il Media Art Festival di Roma partecipa al Made in NY Media Center. Le immagini : ... coinvolgendo artisti, curatori, ingegneri e programmatori di tutto il mondo, e avvicinando il pubblico alle opere nel campo della robotica, della video art, della sound art e della net art. Il ...

Un bilancio di Romaeuropa Festival 2018 : Se questi spettacoli ci sembrano convincenti è perché risulta trasparente il punto di vista di chi parla, che nei casi citati coincide con quello che arbitrariamente l'Occidente definisce "straniero".

Al Macro Asilo di Roma torna “Fotonica” - il festival l’Audio Visual Digital Art Festival : Al Macro Asilo di Roma dal 7 al 15 dicembre arriva il Festival gratuito "Fotonica". Oltre 60 artisti animeranno il fitto calendario di incontri e azioni performative dedicato al fotone, il più piccolo e brillante frammento luminoso dell'universo protagonista di questo audio Visual art Festival.Continua a leggere

Torna il Fantafestival al Cinema My Cityplex Savoy di Roma : ... è Ballad in Blood, ultimo lungometraggio di Ruggero Deodato , Cannibal Holocaust, La casa sperduta nel parco, , un violento thriller ispirato alla tristemente nota vicenda di cronaca nera dell'...

Un weekend all’insegna del caffè : l’aRoma del “Milan Coffee Festival” inebria la città : Da venerdì a domenica allo Spazio Pelota di via Palermo, a Milano, si terrà la prima edizione dell’evento internazionale che celebra il caffè in tutte le sue declinazioni Milano, 28 novembre 2018 – Degustazioni gratuite, workshop interattivi, performance di baristi, torrefattori e mixologist alle prese con una rivisitazione del classico aperitivo milanese. Il tutto all’insegna di un comune denominatore: il caffè artigianale nelle sue ...

Roma : al via dal 7 al 15 dicembre ‘Fotonica’ - il festival di audio visual e digital art al Macro Asilo : Roma – Un festival capace di declinare la potenza creativa della luce in mille diverse sfaccettature, di fare del fotone, il più piccolo e brillante frammento luminoso dell’universo, la particella originaria di uno scintillante universo creativo. Forte del successo della prima edizione torna a Roma ‘Fotonica’, il festival gratuito che indaga le forme d’arte legate all’elemento luce nel contesto contemporaneo, dal 7 al 15 ...

Roma : da 8 a 11 dicembre arriva festival Her a San Lorenzo : Roma – Un festival di quartiere dedicato all’arte, ai dati e alla cultura dei dati. Si chiama HER: She Loves S. Lorenzo Winter 2018 Edition e animera’ il quartiere della capitale dall’8 all’11 dicembre 2018, con l’obiettivo di favorire un’esplorazione collettiva delle potenzialita’ dei dati che ogni giorno produciamo, trasformandoli in un bene comune al servizio di tutti. Prodotto della riflessione ...

Thirty Seconds To Mars al Rock in Roma il 3 luglio : la band di Jared Leto è il primo grande nome del festival : Sono i Thirty Seconds To Mars il primo grande nome dell'edizione 2019 del festival Rock in Roma. Il gruppo di Jared Leto si esibirà nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica il 3 luglio, per un ...

Ada Gentile al Festival “Nuova Consonanza” di Roma : L’autunno del 2018 è stato pieno di impegni per la compositrice Ada Gentile che, nel mese di Ottobre ha organizzato