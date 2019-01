68enne trovato morto nella sua abitazione dopo l' allarme dei vicini

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Teramo - Il corpo senza vita di Luigi Roberto Biagiotti, 68 anni di Silvi, è stato riieri serasua. L’uomo era scomparso da giorni (29 dicembre), suscitando la preoccupazione deiche nelle scorse ore hanno dato l’a carabinieri e 118. Una squadra dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi si è occupata di aprire la porta del suo appartamento, dove militari e sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo disteso sul pavimento. Dalla ricognizione cadaverica si ipotizza che a stroncarlo possa essere stato un malore e sarà il magistrato di turno a decidere nelle prossime ore se disporre ulteriori accertamenti. La morte di Biagiotti risalirebbe a circa una settimana fa. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Atri. L’uomo viveva solo in casa in compagnia di alcuni cani. leggi tutto