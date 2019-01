WWF | “Il maltempo porta a riva vittime delle reti rinvenute19 tartarughe Caretta

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 8 gennaio 2019) Era già accaduto due anni fa, in questo stesso periodo dell’anno: allora lecoinvolte furono nove, tutte della specie, ottoquali (88,9%) morte, tutte trovate sulle spiagge abruzzesi nella giornata del 7 gennaio. Quest’anno il fenomeno si è ripetuto, con numeri ancora peggiori: nella prima settimana del 2019, più esattamente dal 4 al 6 gennaio, segnalate da pti cittadini e dal personale della Guardia Costiera, lungo le coste d’Abruzzo e Molise sono state rinvenute in totale 19, 14 decedute (73,7%) e 5 in vita. Su 4 animali sono stati riscontrati i segni di interazioni antropiche quali intrappolamento e lesioni dovute a eliche o ami. Gli spiaggiamenti sono avvenuti durante una perturbazione meteorologica che ha causato forti mareggiate, che individui giovani e in difficoltà non sono stati in grado di ...