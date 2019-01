Volley – La Revivre Axopower verso la sfida contro Modena | le sensazioni dell’opposto

Volley – La Revivre Axopower Milano saluta il 2018 con un’importante vittoria : le parole di Giani : Gong sul 2018 per la Revivre Axopower di Giani. Le parole dell’allenatore italiano della squadra milanese Ultimo dell’anno anche per la Revivre Axopower Milano che si gode e festeggia l’importante successo in trasferta in terra patavina sui padroni di casa della Kioene Padova. Un 3-1 sudato ma quanto mai prezioso che rafforza il quinto posto della formazione milanese, che allontana in classifica una diretta concorrente e conserva il ...

Volley – Milano ko a Perugia - secco 3-0 per la Revivre Axopower : La Revivre Axopower Milano si ferma a Perugia, ma chiude al 5° posto il girone d’andata. Nonostante il 3-0 subito, la squadra di Giani approfitta delle sconfitte di Verona, Monza e Padova e troverà nei quarti di Coppa Italia Modena Si blocca a Perugia la Revivre Axopower Milano che, nel catino del PalaBarton, viene sconfitta 3-0 dai padroni di casa, campioni d’Italia in carica. Non c’è stata partita contro la Sir che ha dimostrato la ...

Volley – La Revivre Axopower Milano a caccia dell’impresa nella tana di Perugia : La Revivre Axopower Milano nella tana di Perugia. Ultima di andata per i ragazzi di Giani che cercano l’impresa contro i Campioni d’Italia in carica Ultima giornata di andata per la Revivre Axopower Milano in viaggio in Umbria per la sfida ai Campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. Ultima chiamata prima del giro di boa del campionato in un match, quello nell’impianto perugino del PalaBarton, che potrebbe decretare i ...

Volley – Domani un importante recupero per la Revivre Axopower Milano : esame “mondiale” contro l’Itas Trentino : esame “mondiale” per Milano: Domani la Revivre Axopower in trasferta a Trento. recupero della decima di Superlega contro l’Itas Trentino, campione del mondo per club 2018 Non finiscono mai gli esami per la Revivre Axopower Milano che Domani torna nuovamente in campo per il recupero della decima giornata del campionato italiano maschile di pallavolo. Alle ore 20.30, infatti, si gioca il match tra la formazione di Andrea Giani e ...

Volley – Tutto pronto per la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Revivre Axopower Milano : le parole del tecnico Giani : Il tecnico della Revivre Axopower tiene alto il livello di attenzione contro i vice campioni del mondo di Civitanova Meno due alla sfida con la Cucine Lube Civitanova per la Revivre Axopower Milano. Il PalaYamamay di Busto Arsizio aprirà i suoi cancelli ed il taraflex dell’impianto varesotto sarà il palcoscenico che ospiterà il confronto tra la compagine ambrosiana di Andrea Giani e i cucinieri, recenti vice campioni del mondo nella ...

Volley – La Revivre Axopower Milano mura la violenza sulle donne [GALLERY] : Un segno rosso sul volto: la Revivre Axopower Milano mura la violenza sulle donne: i biancorossi aderiscono alla campagna “#nonènormalechesianormale” durante il warm up di Milano–Verona La Revivre Axopower Milano scende in campo in favore delle donne: nel giorno in cui ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i giocatori biancorossi avranno un segno rosso sotto l’occhio durante il ...

Volley – La Revivre Axopower Milano pronta per una nuova trasferta : Marco Izzo racconta il periodo della PowerVolley : Il regista Marco Izzo, ai microfoni di RMC Sport Network, commenta il periodo della PowerVolley in vista della trasferta toscana È un Marco Izzo senza maschere quello che si è rivelato ai microfoni di RMC Sport Network durante la trasmissione “Al Var dello Sport” condotta da Alessandro Rimi e Fabio Donolato. Il regista milanese, che domani compirà 24 anni, ha analizzato il momento della Revivre Axopower Milano a due giorni dalla sfida in ...

Volley : Superlega - la Revivre riapre le porte del Forum Assago : MILANO - La Milano della pallavolo lo attendeva da tempo, la Revivre Axopower Milano , sia pure per una sola partita, tornerà a giocare al Forum di Assago. Il grande appuntamento è previsto per il ...

Volley – La Revivre Axopower Milano cade al tie break nel derby contro Monza [GALLERY] : derby amaro per la Revivre Axopower: Milano cade 3-2 in casa contro Monza. Partita a due facce per la formazione di Giani: sotto 2-0 (dopo un +6 sprecato), Milano torna in gioco ma al tie break cede 11-15 derby amaro per la Revivre Axopower Milano che, nell’impianto del PalaYamamay di Busto Arsizio, cede al tie break contro i rivali di Monza dopo quasi due ore e mezza di sfida. È una Milano a due facce quella vista nella settima giornata ...

Volley – Le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista del derby con Monza : Clevenot e Kozamernik in coro: le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista della sfida di domenica contro Monza Si avvicina nel migliore dei modi al derby la Revivre Axopower Milano che, rilanciata in classifica con due vittorie consecutive, prepara la sfida contro Monza di domenica 11 novembre al PalaYamamay di Busto Arsizio. Il successo in terra ciociara contro Sora ha rafforzato le sicurezze della formazione di ...

Volley – Pesante sconfitta per la Revivre Axopower Milano : Modena trionfa 3-0 : Modena amarissima, al PalaPanini la Revivre Axopower Milano esce sconfitta 3-0. Mai in partita, la formazione di Giani si arrende ai padroni di casa che lasciano in panchina Zaytsev Non c’è stata partita al PalaPanini di Modena dove la Revivre Axopower Milano era impegnata per la quarta giornata di Superlega. Un secco 3-0 subito dalla formazione guidata da Andrea Giani, incapace di opporre resistenza ai padroni di casa. Nel catino del ...

Volley – Milano alla corte dello Zar : la Revivre Axopower affronta la Modena di Zaytsev : Big match per la PowerVolley che, dopo la sconfitta contro Latina, affronta il banco di prova dei canarini Vigilia dal profumo di big match per la Revivre Axopower Milano che chiude il mese di ottobre con l’ultimo allenamento prima della partenza per Modena. Domani, alle ore 18.00, si torna in campo per la quinta giornata di Superlega: al PalaPanini la formazione guidata da Andrea Giani affronta in trasferta la compagine canarina guidata ...

Volley – Quattro partite in 10 giorni per la Revivre Axopower Milano : Novembre mese verità: Milano alla ricerca della propria identità. Quattro partite in 10 giorni per la Revivre Axopower: si comincia giovedì con Modena fino al derby con Monza dell’11 novembre Si è ritrovata in palestra la Revivre Axopower Milano che, dopo la sconfitta al quinto set contro Latina nell’anticipo della terza giornata di Superlega, è al lavoro per preparare l’insidiosa trasferta di Modena. Giovedì 01 novembre, infatti, si ...