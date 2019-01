Volley – Banca Valsabbina in partenza per Firenze | dove ritrova Rivero

Volley - Serie A1 2019 - tredicesima giornata : Novara e Conegliano vincono i big match e spiccano il volo. Scandicci sbanca Brescia : Novara e Conegliano si aggiudicano i big match di fine anno e spiccano il volo alla fine del girone di andata ma Scandicci non molla e stacca Busto Arsizio. L’Igor Gorgonzola Novara chiude alla grande il suo girone di andata dopo la sconfitta di mercoledì che ha interrotto la Serie di dieci successi consecutivi. Le piemontesi travolgono con un secco 3-0 (25-13, 25-18, 25-23) il Pomì Casalmaggiore, che mantiene il quinto posto finale e restano in ...

Volley - serie A1 2019. Tredicesima giornata : Novara e Conegliano vincono i big match e spiccano il volo. Scandicci sbanca Brescia : Novara e Conegliano si aggiudicano i big match di fine anno e spiccano il volo alla fine del girone di andata ma Scandicci non molla e stacca Busto Arsizio. L’Igor Gorgonzola Novara chiude alla grande il suo girone di andata dopo la sconfitta di mercoledì che ha interrotto la serie di dieci successi consecutivi. Le piemontesi travolgono con un secco 3-0 (25-13, 25-18, 25-23) il Pomì Casalmaggiore, che mantiene il quinto posto finale e restano in ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Reggio Emilia sbanca Lamezia : IL TABELLINO - CONAD Lamezia - CONAD Reggio Emilia 0-3, 23-25, 16-25, 21-25, CONAD Lamezia: Negron 4, Alfieri 4, Bruno 5, Aprile 6, Bigarelli 17, Fantini 11, De Santis, L,, Zito, L,, Butera 0. N.E. ...

Volley : Cev Cup - Busto sbanca Dresda e vola agli ottavi : LA CRONACA DEL MATCH- Le due squadre partono con: UYBA: Orro - Grobelna, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, Leonardi libero. Dresdner: Von Romen - Stigrot, Mrdak - Planinsec, Radosova - Schwabe, ...

Volley : Cev Cup - Busto fa il miracolo - sbancata Dresda : LA CRONACA DEL MATCH- Le due squadre partono con: UYBA: Orro - Grobelna, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, Leonardi libero. Dresdner: Von Romen - Stigrot, Mrdak - Planinsec, Radosova - Schwabe, ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : nona giornata - Trento sbanca Padova e sale al secondo posto : Trento vola al Mondiale con una bella vittoria sulle spalle: i dolomitici hanno sconfitto Padova per 3-1 (18-25; 25-21; 31-29; 25-19) nell’anticipo della nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I ragazzi di Angelo Lorenzetti si sono imposti in trasferta sudando più del previsto contro i veneti che cercavano dei punti importanti in ottica playoff, l’Itas invece infila il settimo successo ...

Volley - una bella Banca Valsabbina ruota tutta e vince 4-1 il test col Club Italia : Buon test match per Brescia, che gira tutta rosa e ben figura sul parquet del Pavesi di Milano. Miniuk top scorer con 17 punti, Pietersen in campo tutto l’allenamento con 13 punti. Banca Valsabbina schiera Di Iulio in cabina di regia, opposta a Bartesaghi, Pietersen e Rivero in banda, Washington e Miniuk al centro, Parlangeli libero. Non sono disponibili Villani per un leggero risentimento e Norgini per indisposizione. Coach bellano ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia a Prata di Pordenone per la 4ª giornata di campionato : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia ospite a Prata di Pordenone per il turno infrasettimanale Primo turno infrasettimanale della stagione per le squadre della Serie A2 Credem Banca. Il Club Italia Crai maschile, è in partenza oggi per la lunga trasferta in Friuli Venezia Giulia, dove giovedì 1 novembre alle ore 18.00 sarà ospite della neo-promossa Prata di Pordenone per la quarta giornata di campionato, per poi fare ritorno al Palazzetto ...