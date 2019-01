Volley | analisi preolimpico | Italia sfavorita contro la Serbia È allarme schiacciatori

oasport

: RT @Federvolley: 'Il volley che verrà'. L'intervista doppia ai CT @chiccoblengini e #DavideMazzanti. Un'analisi dei due #volleymondiali18 c… - ailinon80 : RT @Federvolley: 'Il volley che verrà'. L'intervista doppia ai CT @chiccoblengini e #DavideMazzanti. Un'analisi dei due #volleymondiali18 c… - PNoeybaeita : RT @Federvolley: 'Il volley che verrà'. L'intervista doppia ai CT @chiccoblengini e #DavideMazzanti. Un'analisi dei due #volleymondiali18 c… - Federvolley : 'Il volley che verrà'. L'intervista doppia ai CT @chiccoblengini e #DavideMazzanti. Un'analisi dei due… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Servirà un’impresa per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nel corso degli ultimi tre mesi abbiamo più volte ripetuto questa frase e l’ufficializzazione della composizione dei tornei di qualificazione lo ha confermato: l’dovrà davvero superarsi se vorrà staccare il pass per il Sol Levante ed essere protagonista nella capitale giapponese tra poco più di un anno e mezzo. La nostra Nazionale, che a Rio 2016 conquistò una fantastica medaglia d’argento ma che da quel momento sembra essersi spenta come testimoniano i risultati degli ultimi Europei (eliminazione ai quarti di finale per opera del Belgio) e dei recenti Mondiali casalinghi (ko nella Final Six), dovrà davvero tirare fuori gli artigli se vorrà fare saltare il banco e festeggiare.Il primo appuntamento è per il il weekend del 9-11 agosto, saranno tre giorni di fuoco in sede da definire (molto ...