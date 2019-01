Volkswagen punta a diventare fornitore di energia con brand Elli

Volkswagen e-Golf - In Olanda spunta una versione McDrive : La filiale olandese della Volkswagen ha pubblicato un curioso comunicato che potrebbe essere scambiato per uno scherzo, eppure presentato con tutti i crismi dell'ufficialità: stiamo parlando della e-Golf McDrive Edition, esemplare unico a propulsione elettrica realizzato in collaborazione con la catena di fast food McDonald. Sarà battuto all'asta durante il Ronald McDonald Children Gala e il ricavato sarà devoluto al Ronald McDonald Children's ...