Violenza stadi | il senatore Franco Mirabelli | “Salvini? Il suo comportamento è

Violenza stadi - Andrea Maestri (Possibile) : “Salvini continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo” : “Il pugno duro che Matteo Salvini usa contro le persone in fuga dalle guerre diventa una carezza agli estremisti delle Curve negli stadi. Il ministro dell’Interno, del resto già fotografato in compagnia di un capo ultrà condannato, continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo: non a caso ha annunciato il contrasto al divieto di trasferta per le partite a rischio e addirittura ha negato i cori ...

Violenza stadi - Miccichè : “pene severe nei confronti dei delinquenti” : “Sono soddisfatto, è stato un incontro molto positivo, tutte le parti hanno espresso le loro idee. E’ stata posta grande attenzione sulla necessità di avere pene severe verso coloro, e sono pochissimi che non si possono definire tifosi ma delinquenti, che con i loro comportamenti rovinano e compromettono la bellezza del calcio”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè al ...

Violenza stadi - Gravina : “vogliamo sradicare ogni tipo di fenomeno” : “È stato un incontro molto proficuo nel quale sono stati individuati percorsi comuni e specifici tra i responsabili dell’ordine pubblico e il mondo del calcio: l’obiettivo è soffocare i pochi violenti, valorizzando ed esaltando la condivisione con i veri tifosi”. Sono le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. “Il calcio è partecipazione – ha detto Gravina – vogliamo sradicare ...

Violenza stadi - Giancarlo Giorgetti : “importante la certezza della pena” : “Per la sicurezza dentro e fuori gli stadi sono importanti la certezze delle pene, la rapidità dei giudizi, le aggravanti specifiche e le misure accessorie. Ecco quanto può fare lo Stato su questo fronte”. Sono le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. “Altro punto essenziale per la sicurezza – ha proseguito il sottosegretario – riguarda le date e gli orari delle partite, che ...

