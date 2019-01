Vieni da me - la triste confessione di Gigi Marzullo : ‘Sono rimasto solo’ : “Sono rimasto solo, eravamo in quattro in famiglia, questa è una cosa molto triste”. Gigi Marzullo si racconta a Vieni da me, ospite del programma di Caterina Balivo nella puntata in onda martedì 8 gennaio. Il giornalista parla dei suoi ricordi di infanzia e di quelli più recenti, dando grande spazio ai propri familiari che oggi non ci sono più: “Mio padre […] non aveva paura a differenza di me della morte è morto a 90 ...

Gigi Marzullo si racconta a Vieni da me : "Sono sensibile al fascino femminile. Ho perso mia madre pochi mesi fa" - : Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net

Vieni da me - Gigi Marzullo commuove Caterina Balivo : "Sono rimasto solo. Quando è morto mio fratello..." : Un commovente Gigi Marzullo a Vieni da Me. Intervistato da Caterina Balivo, lo storico conduttore di Sottovoce ha confessato i suoi dolori privati. "Mio padre era un uomo coraggioso, non aveva paura della morte, è scomparso a 90 anni. Sia lui che mia madre erano insegnanti elementari, proprio come m

Gigi Mastrangelo/ 'Quando mi dedicai alla pallavolo - mio padre non mi parlò per un anno' - Vieni da me - : Luigi Mastrangelo, il gigante della pallavolo italiano, si racconta ai microfoni di Vieni da me: dagli inizi della sua carriera agli straordinari successi.

La lettera di Alessio per Buffon : "Vienimi a trovare in ospedale". Gigi risponde presente : Gianluigi Buffon ha sempre dimostrato di essere un campione in campo e fuori. L'ex portiere della Juventus ed attuale estremo difensore del Psg si è reso sempre protagonista, in silenzio, di tante iniziative benefiche. Il 40enne di Carrara, sicuramente, anche questa volta accoglierà l'appello di un giovane ragazzo, Alessio Carillo, di soli 14 anni in ospedale e in attesa di un urgente trapianto di cuore. Il giovane è ricoverato da ormai tre mesi ...