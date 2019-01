Vicenza Si impicca in casa dopo serata ai videogiochi | morto a 11 anni Donati gli organi

Vicenza - bambino trovato impiccato - aveva giocato ai videogames : è in gravi condizioni : Una vicenda tanto grave quanto preoccupante si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Vicenza , precisamente nella Valle del Chiampo, dove un bambino di appena undici anni è stato ri trovato impiccato in casa. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'undicenne è stato trovato appeso con un cappio intorno al collo, oramai privo di conoscenza. Il ragazzino avrebbe tentato il suicidio, dopo aver trascorso una serata davanti ai ...

Vicenza - bimbo di 11 anni si impicca dopo una serata passata con i videogiochi : è grave : I genitori gli avevano permesso di rimanere a divertirsi con i videogiochi fino a tardi, viste le giornate festive, senza impegni scolastici. Mai si sarebbero aspettati la tragedia che li ha colpiti la notte del primo gennaio nella loro casa, in un paese dell’ovest Vicentino. Il loro secondogenito, un bambino di soli 11 anni , è stato trovato agonizzante dal fratello maggiore: si era impicca to utilizzando una sciarpa legata ad un mobile, con la ...

Vicenza - bimbo di 11 anni trovato impiccato in casa dopo serata coi videogiochi : gravissimo : Il dramma in unì'abitazione di un paesino dell’ovest Vicentino dove il ragazzino è stato trovato dl fratello 14enne che era andato a chiamarlo per andare a dormire dopo una serata passata in salotto con i videogiochi. L’undicenne era appeso a un mobile con una sciarpa, in stato di incoscienza. Rianimato, è ora ricoverato in terapia intensiva.Continua a leggere