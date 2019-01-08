Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E APPIA; CODE INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA; SULLA VIA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TUSCOLANA; PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA A24; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA; CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA A1 TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E APPIA; PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E BUFALOTTA, E, PROSEGUENDO, TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA L’EUR E VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA INVECE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; VIABILITA’ SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA VIA TIBURTINA TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA SALARIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA Roma CIVITAVECCHIA RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 24 TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.; SULL’A24 Roma TERAMO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 07 | 30
VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 7.20 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 07:30 (Di martedì 8 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 7.20 LUCA CASALE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI URBANI. VISTE LE BASSE TEMPERATURE E LA POSSIBILE FORMAZIONE DI GHIACCIO SU STRADA RACCOMANDIAMO COME SEMPRE DI MODERARE LA VELOCITA’, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA E QUINDI MASSIMA ATTENZIONE NELLA GUIDA. PER LA VIABILITA’ AL MOMENTO CI SONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE Roma CENTRO. CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. TRA CASILINA ED APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN INGRESSO IN CITTA’. TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA SUD E CASTEL RomaNO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO, ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 07:30', su #spreaker… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-01-2019 -
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