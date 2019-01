Vasco Brondi spegne le luci dopo dieci anni

Vasco Brondi "spegne" le Luci della Centrale Elettrica. A Roma 10 anni in 2 ore e mezza : Dieci anni in due ore e mezza. Un viaggio tra la via Emilia e la via Lattea, che poi è il nome dell'ultimo album, quello dell'addio, tra ricordi, aneddoti di provincia, poesie di Roberto Bolaño . All'Auditorium Parco della Musica di Roma, Vasco Brondi e Le Luci della Centrale Elettrica ricevono l'affetto che i Romani - Vasco dixit -gli hanno dato "anche quando a Ferrara [la città dove il cantante è cresciuto, ndr] non ...