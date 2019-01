USA-Cina | progressi sull' accordo a margine dei negoziati cinesi

Negoziato USA-Cina - le concessioni di Pechino potrebbero dividere la Casa Bianca : NEW YORK - I negoziati commerciali in corso a Pechino tra le delegazioni ministeriali di Stati Uniti e Cina «procedono bene». Andranno avanti per un giorno in più «fino a mercoledì», ha fatto sapere ...

Negoziato USA-Cina fino a mercoledì : le concessioni di Pechino potrebbero dividere la Casa Bianca : ... quest'anno vedranno rallentare la crescita economica attorno al 6%, peggiore dato dalla crisi di piazza Tien An Men del 1989 , e hanno già deciso un piano di contromisure di stimolo per l'economia. ...

Fiducia su negoziato USA-Cina spinge le Borse. Piazza Affari - vola Amplifon : L'euro si indebolisce anche a causa dei dati macro deludenti, con la Fiducia nell'economia dell'Eurozona a dicembre inferiore alle aspettative e la produzione industriale tedesca deludente. Mentre il ...

Borsa in rialzo per la tregua sui dazi USA-Cina. Corre Wall Street. Milano positiva : Bene anche le altre piazze Europee. Corrono i marchi delle case automobilistiche. Spread a quota 270

Wall Street in rialzo su ottimismo negoziato USA-Cina. Corre l'Europa : L'euro si indebolisce anche a causa dei dati macro deludenti, con la fiducia nell'economia dell'Eurozona a dicembre inferiore alle aspettative e la produzione industriale tedesca deludente. Mentre il ...

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri USA-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang

Borsa : Europa positiva su attese USA-Cina : ANSA, - MILANO, 8 GEN - Borse europee positive sulla scia di Wall Street con gli investitori che attendono l'esito dei negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina. Tra le singole Piazze ...

Il Governo in soccorso di Carige - USA e Cina vicini all'accordo : LA TECNOLOGIA RIPRENDE A CORRERE: SOFTBANK +5% Da segnalare il balzo in avanti di Softbank, il colosso dell'alta tecnologia con ramificazioni in tutto il mondo, si mette in luce con un rialzo del 5%, ...

Dazi - aria d'intesa USA-Cina E Trump rivede Kim in Vietnam : Mentre Wall Street si riscopre cauta dopo il poderoso rally di venerdi' scorso, dovuto a un ottimo rapporto sull'occupazione americana a dicembre e alle rassicurazioni giunte dal governatore della Federal Reserve, gli occhi degli investitori sono tornati Segui su affaritaliani.it

USA e Cina tornano a trattare - comparsa a sorpresa del braccio destro di Xi : Lu ha voluto sottolineare che "lo sviluppo della Cina ha un potenziale enorme" e che "abbiamo una grande fiducia nei forti fondamentali di lungo termine dell'economia cinese". Wilbur Ross, segretario ...

Le Borse credono in una svolta nei negoziati USA-Cina : Milano. Le attese su un cambio di rotta sui tassi d'interesse da parte della Fed e la fiducia nella ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina sono stati alla base del rimbalzo dei mercati finanziari venerdì scorso e non hanno ancora esaurito la loro spinta propulsiva. Oggi l'attenzion

Borse ancora in recupero - ripartono le trattative USA-Cina sul commercio : Tra le materie prime, le quotazioni dell' oro sono in recupero dopo il netto calo di venerdì sui dati dell'economia Usa. Il lingotto con consegna immediata sui mercati asiatici guadagna lo 0,3% e ...

Mercati europei in stand-by. Riflettori su colloqui USA - Cina : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , dopo il finale positivo delle borse asiatiche sul balzo di Wall Street di venerdì scorso per i sorprendenti dati sul ...