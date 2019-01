Usa | Alexandria Ocasio-Cortez sfida i super ricchi | tassa al 70-80%

Alexandria Ocasio Cortez sostiene Nancy Pelosi come speaker alla Camera dei rappresentanti Usa : La giovane neo eletta deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, considerata un astro nascente del partito, dichiara di sostenere la candidatura di Nancy Pelosi come speaker della Camera. "Fino a quando la leader Pelosi resta il candidato a speaker più progressista può contare sul mio sostegno", ha twittato la Cortez. Un fronda di circa 20 deputati democratici si oppone alla rielezione della Pelosi come presidente della Camera ...

Alexandria Ocasio Cortez - chi è la deputata più giovane nella storia degli Usa : Portoricana di origini, laureata in economia e relazioni internazionali, Alexandria ha continuato a lavorare come cameriera anche dopo gli studi per aiutare la sua famiglia. La donna è entrata ...

Elezioni Usa Midterm - Alexandria Ocasio-Cortez : la deputata più giovane - guida l'onda di volti nuovi : ... per meriti scolastici, un asteroide, il 23238 Ocasio-Cortez, ma che poi, laureata a Boston in economia e relazioni internazionali, ha preferito tornare a New York per fare lavoro sociale ...