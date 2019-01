Universiadi Napoli 2019 | Italia presente con 300 atleti | azzurri in tutti gli sport!

oasport

: L'Italia sarà presente alle Universiadi di Napoli con 300 atleti. Azzurri presenti in tutti gli sport - OA_Sport : L'Italia sarà presente alle Universiadi di Napoli con 300 atleti. Azzurri presenti in tutti gli sport - rep_napoli : Universiadi, pronti 300 atleti per la squadra azzurra [news aggiornata alle 19:01] - napolimagazine : UNIVERSIADI - Saranno 300 gli atleti azzurri a Napoli -

(Di martedì 8 gennaio 2019) L’parteciperà alleEstivecon circa 300. L’evento, che si svolgerà adal 3 al 14 luglio, coinvolgerà dunque un nutrito numero di nostri portacolori come ha confermato Mauro Nasciuti, Presidente della Commissione Tecnica del Cusi. Come riporta l’Ansa, il contingenteno toccherà quota 400 unità considerando anche allenatori, medici, dirigenti ma per il momento non è possibile ancora sapere i nomi dei partecipanti, anche perché le tante competizioni internazionali della stagione appena incominciata obbligheranno diversi sportivi a fare delle scelte sulla propria programmazione.L’saràin tutte le discipline previste (18) sia con una rappresentativa maschile che con una squadra maschile, ad eccezione del basket donne e del volley uomini. Per partecipare all’evento bisogna essere iscritti a un Ateneo ...