UNA VITA | anticipazioni puntata SERALE di martedì 8 gennaio 2019

Anticipazioni UNA VITA - puntate iberiche : Celia è incinta - Antonito Palacios si sposa : Nuovo spazio dedicato a Una Vita, la popolare soap opera che dallo scorso 6 gennaio va in onda anche la domenica pomeriggio col doppio appuntamento. Dagli spoiler che arrivano direttamente dalla Spagna si evince che Celia rimarrà incinta e molto presto metterà al mondo il figlio di Felipe. Una meravigliosa notizia che sicuramente farà molto piacere a tutti i telespettatori di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che la Alverez Hermoso è uno dei ...

Anticipazione UNA VITA : Simon e Elvira tornano insieme? La svolta : Una Vita anticipazioni: Simon e Elvira diventano amanti segreti Arrivano delle succulenti anticipazioni per i fan di Una Vita, la telenovela spagnola di Aurora Guerra. Elvira ha fatto il suo ritorno ad Acacias 38 ma, purtroppo per lei, è arrivata un po’ tardi. La giovane fanciulla è infatti tornata quanto il suo amato Simon aveva […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Simon e Elvira tornano insieme? La svolta proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA Anticipazioni 9 gennaio 2019 : Rosina è convinta di essere incinta : L'Hidalgo accusa da qualche tempo degli strani malesseri e cerca conferma dalla Valenciana del suo stato interessante.

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 13 al 18 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 13 a venerdì 18 gennaio 2019: Simon vuole fare il possibile per impedire che Elvira continui a vivere sotto lo stesso tetto di Arturo. Susana si preoccupa per l’atteggiamento del figlio e teme che possa lasciare Adela, ma quest’ultima la rassicura. Ursula tenta di fare leva sui sensi di colpa di Blanca per spingerla a non battersi per l’operazione di Samuel. La ...

Anticipazioni UNA VITA : il fratello di Maria Luisa finisce dietro le sbarre del carcere : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” continuano ad appassionare i telespettatori. Negli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, un personaggio maschile che si è trovato spesso in delle brutte situazioni, avrà dei nuovi problemi. Si tratta di Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che purtroppo rovinerà per l’ennesima volta la reputazione della sua famiglia, finendo dietro le sbarre del carcere. ...

Trame UNA VITA : Antonito finisce in carcere con l'accusa di truffa aggravata : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera spagnola in onda dal 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate, trasmesse a marzo, riguardano Antonito Palacios, interpretato da Alvaro Quintana. Il fidanzato di Lolita, infatti, si caccerà in guai grossi, quando diventerà socio di Belarmino. Una Vita: Antonito diventa socio di Belarmino Antonito Palacios diventerà il protagonista delle puntate di Una Vita in onda nel 2019. Il ...

Trame iberiche UNA VITA : Celia scopre di aspettare un bambino : Grandi novità ci giungono dalla Spagna dove nelle prossime puntate di Una Vita, una bella notizia allieterà i telespettatori e tutti gli appassionati della telenovela ideata da Aurora Guerra. Stando alle anticipazioni infatti, emerge che Celia scoprirà di essere incinta. Una gravidanza inaspettata in quanto gli Alvarez Hermoso erano più che mai convinti di non poter avere figli, decidendo negli anni passati di adottare il giovane Tano. Dopo ...

Spoiler spagnoli UNA VITA : Servante testimone della Casado - Maria Luisa e Victor ritornano : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Una Vita” creata dall’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di appassionare il pubblico. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima ci sarà un clamoroso colpo di scena, dato che Maria Luisa Palacios e Victor Ferrero ritorneranno ad Acacias 38 per partecipare al matrimonio di Antonito e Lolita. Il portinaio Servante Gallo invece ...

Trame spagnole UNA VITA : Celia incinta - Lolita chiede a Servante di portarla all'altare : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda da martedì 8 a venerdì 11 gennaio, svelano che Celia scoprirà di attendere un bebè, mentre Lolita farà una particolare richiesta a Servante prima del suo matrimonio con Antonito. Una Vita: Celia aspetta un bambino Espineira noterà che Padre Telmo e Frate Guillermo non vanno più ...

UNA VITA anticipazioni : ANTOÑITO arrestato per truffa!!! : Anno nuovo, ma guai vecchi per ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana): nelle puntate di Una Vita in onda nel 2019, il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas) continuerà infatti ad essere al centro della scena per via dei suoi “affari” poco leciti. Uno degli stessi lo porterà però ad essere arrestato con l’accusa di truffa dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Facciamo dunque il punto della situazione per capire ...

UNA VITA anticipazioni spagnole : Celia scopre di essere incinta : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia scopre inaspettatamente di essere incinta Una lieta notizia quella che Celia nelle prossime puntate spagnole di Una Vita darà a Felipe. Stando agli ultimi spoiler, la dolce Alvarez Hermoso scoprirà di essere in dolce attesa! Ovviamente si tratta di un’anticipazione che riuscirà a rendere felici numerosi telespettatori. Celia è un […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia scopre di ...

UNA VITA : Tv Soap intervista MASSIMO FERRONI D’ANDREA (Marcello) : L’attore italiano MASSIMO FERRONI D’Andrea interpreta il personaggio di Marcello nella telenovela Una vita, lo abbiamo incontrato per parlare della sua avventura nella telenovela spagnola. Di recente abbiamo iniziato a vederti nella telenovela Una vita nel ruolo di Marcello. Sei contento di questo personaggio? Sono molto felice perché, dopo la Spagna, ora anche il mio Paese potrà guardarmi nella Soap. È seguitissima in Italia! ...