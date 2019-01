Ufo | avvistamenti dalla Valtellina alla Sicilia | gli scatti pubblicati sui social dal

Pioggia di avvistamenti Ufo - dalla Sicilia alla Lombardia tante le segnalazioni nel 2018 : Anche il nostro Paese non sarebbe stato esente dal fenomeno UFO, acronimo che sta ad indicare, lo precisiamo bene, un oggetto volante non identificato (Unidentified Flying Object) e non una entità biologica extraterrestre. A dare la notizia è direttamente il Centro Ufologico Mediterraneo sulle sue pagine on-line. Gli studiosi hanno infatti pubblicato una serie di video e testimonianze raccolte nell'ultimo anno, ma anche in quegli precedenti, che ...