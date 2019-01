Trivelle | senatrice M5s contraria pubblica il post sul blog di Grillo | “Sono costose

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) Una lunga analisi sui costi delleche sono “pericolose e insostenibili”. Non suldelle Stelle, dove solitamente gli eletti hanno il loro spazio di discussione, ma su quello di Beppe. Lì lapugliese del M5s, Patty L’Abbate, economista ambientale, hato la sua analisi sul “tema scottante delle trivellazioni di questi giorni”, dopo il via libera a 3 autorizzazioni in Puglia, da “un punto di vista scientifico”.La parlamentare – che lunedì aveva ipotizzato che l’argomento finisse al centro della riunione dei senatori pentastellati perché “sentito da tutti e quindi verrà affrontato”, avendo sollevato molti malumori – riporta un’analisi dei costi dell’utilizzo di energia fossile citando uno dei rapporti del Bloomberg New Energy Finance (Bnef), contenente i dati sui costi ...