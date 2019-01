Trivelle | Emiliano ricorre contro Mise Nel mirino il M5s | “Tradiscono promesse”

Ok alle Trivelle nello Ionio - Emiliano vs Di Maio : 'revochi le autorizzazioni' : Ma c'è anche la battaglia politica: per Di Maio e per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, una volta intervenuta la VIA favorevole, l'autorizzazione è stata un "atto dovuto" che il dirigente non ...

Trivelle - Emiliano : 'Il governo poteva fermarle in autotutela' : Il governatore della Puglia Emiliano, che impugnerà le autorizzazioni sulle Trivelle, va all'attacco dei ministri Di Maio e Costa: "Hanno affermato che, una volta intervenuta la Valutazione d'impatto ...

Trivelle - il Coordinamento del No : “Non andiamo a incontro con Costa”. Emiliano : “Cerino in mano a noi come su Tap e Ilva” : I No Triv rifiutano l’invito del ministro Sergio Costa dopo il via libera a tre nuove esplorazioni petrolifere nel mar Ionio e la conferma di quelle già ‘vistate’ in Emilia-Romagna. “Non veniamo”, dice Francesco Masi, portavoce pro tempore del Coordinamento nazionale No Triv. “Quando ci volete chiamare per questioni di merito – spiega all’Adnkronos rivolgendosi al governo – siamo sempre ...

Trivelle - ambientalisti ed Emiliano attaccano Di Maio | Il vicepremier : "Il Pd diede ignobile ok a ispezioni" : I quattro nuovi permessi nel mar Ionio fanno insorgere le associazioni ambientaliste: "Quel che avevamo contestato ai precedenti governi viene attuato adesso". Il ministro Costa: "Ok obbligato, ma bloccheremo tutto". E Di Maio aggiunge: "Quante bugie, autorizzazioni arrivate prima di me e adesso..."

Di Maio : mai autorizzato Trivelle e se Emiliano impugna sono contento : "Oggi mi si accusa di aver autorizzato trivelle nel mar Ionio. E' una bugia, le ricerche di idrocarburi erano state dal Pd". E' quanto scrive su Facebook Luigi Di Maio. "Ho letto che il Governatore ...

Trivelle - ambientalisti ed Emiliano attaccano Di Maio | "Il Pd diede ignobile ok a ispezioni - spero nello stop" : I quattro nuovi permessi nel mar Ionio fanno insorgere le associazioni ambientaliste: "Quel che avevamo contestato ai precedenti governi viene attuato adesso". Il ministro Costa: "Ok obbligato, ma bloccheremo tutto". E Di Maio aggiunge: "Quante bugie, autorizzazioni arrivate prima di me e adesso..."

Trivelle nello Ionio - Di Maio : ricerche autorizzate dal governo precedente Emiliano : le impugneremo - ipocrisia : A lanciare l'allarme nei giorni scorsi è stato Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo Economico di Luigi Di Maio - ha spiegato - ha dato il via libera alle Trivelle per la ricerca del ...

Autorizzate Trivelle nello Ionio Emiliano : «Ipocriti» Di Maio : «Porcata del Pd» : L’allarme lanciato da Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio». Il sottosegretario Crippa: «Permessi concessi da altri governi». Emiliano: «Impugneremo l’autorizzazione» e «bieca ipocrisia di chi governa»

Trivelle nello Ionio - Emiliano : 'Da chi governa solo bieca ipocrisia' : "E' insopportabile la bieca ipocrisia di chi, dopo aver finto di lottare al nostro fianco, appena giunto al governo anche grazie ai tanti elettori sensibili a questo argomento, ora assume le medesime ...

Caos Trivelle - i cittadini incalzano il Governo - Costa : 'Mai firmato autorizzazioni' - ma Emiliano attacca Di Maio : La questione ambientale, a partire dal no alle trivelle, al gasdotto tap in Puglia e alla tav Torino-Lione, era stata un cavallo di battaglia della campagna elettorale dei Cinque Stelle. In prima fila,...