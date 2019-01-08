Traffico Roma del 08-01-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 08-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER Traffico E PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. AL LABARO DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA. PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE SISTO E PONTE GARIBALDI IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO PER UN ‘ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIALE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA. PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE SISTO E PONTE GARIBALDI IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO PER UN ‘ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIALE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 13:20 rb DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ETERNA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICP DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. PER UN NEL QUADRANTE EST DELLA CAPITALE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CICOLAZIONE IN VIA DELL’ACQUA VERGINE ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA. POSSIBILI DEI DISAGI NEL RIONE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 13:20 rb DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ETERNA SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICP DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. PER UN NEL QUADRANTE EST DELLA CAPITALE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CICOLAZIONE IN VIA DELL’ACQUA VERGINE ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA. POSSIBILI DEI DISAGI NEL RIONE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE IN GENERALE SULLE STRADE DELLA CAPITALE DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE PER Traffico E SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLINA VERSO FIUMICINO UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE IN GENERALE SULLE STRADE DELLA CAPITALE DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE PER Traffico E SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLINA VERSO FIUMICINO UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI IN ENTRATA ARoma ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE PER Traffico RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI IN ENTRATA ARoma ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE PER Traffico RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 09 : 30 : |VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC | | | | | | | | | |DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA | | | | |POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI | | | | | | | CODE IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO ..MA ANCHE VERSO IL RACCORDO DA VVIA TOGLIATTI SULLA TANGENZIALE CODE DALLO SV DELLA A24 A CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI UN ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI CODE IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI CODE IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 07:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CITTÀ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI CODE IN ENTRATA A Roma SUL ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 07:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CITTÀ PRIMI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU TRATTO URBANO DELLA A124 Roma L’AQUILA. A NORD DELLA CAPITALE PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGILIO TALLI ALL’ALTEZZA DI VIA NAZZARENO DE ANGELIS POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI: NELLE VICINANZE DI VIA DEI ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 17 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 17:30 (Di martedì 8 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA AL LABARO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA JONAS EDWARD SALK IN PROSSIMITÀ DI VIA ALBERT SABIN PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SU VIA SABOTINO ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE SANTO A Roma EST PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA GUIDO DONEGANI AL BIVIO CON VIA DI LUNGHEZZINA INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA DI TRIGORIA CON RALLENTAMETI ALL’ALTEZZADI PIAZZALE DINO VIOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER Traffico SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN ...
romadailynews
GvLive : Record per Aeroporti di Roma, quasi 49 milioni di passeggeri transitati nei due scali della Capitale nel 2018. Perf… - romamobilita : - VAIstradeanas : 17:31 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
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