Volley femminile - analisi preolimpico : sarà Italia-Olanda per volare a Tokyo 2020. Azzurre contro la storica bestia nera : Dopo la fantastica medaglia d’argento conquistata ai Mondiali, l’Italia punta sempre più in alto e vuole essere assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il sogno è quello di salire sul podio a cinque cerchi per la prima volta nella nostra storia. La Nazionale, però, dovrà prima qualificarsi per i Giochi e la missione non sarà sicuramente delle più semplici: nulla di complicato e di impossibile ma staccare il pass per il ...

Tokyo 2020 - le avversarie dell'Italia nelle qualificazioni : Roma, 8 gen., askanews, - Olanda, Belgio e Kenya saranno le avversarie dell'Italvolley femminile nel lungo cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Serbia, Australia e Camerun affronteranno gli ...

Pallavolo - ufficializzati i gironi di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 : La Nazionale di Mazzanti è stata inserita nella Pool F con Olanda, Belgio e Kenya. Quella di Blengini invece se la vedrà con Serbia, Australia e Camerun È stata ufficializzata la composizione dei dodici tornei di qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma ad agosto, prima chance di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Si comincerà con il torneo femminile (Pool F) in programma dal 2 al 4 agosto quando le vice-campionesse ...

Volley : verso Tokyo 2020 : ad agosto le nazionali impegnate nei tornei di qualificazione : ROMA - Sono ufficiali i dodici gironi di qualificazione Olimpica in vista dei Giochi di Tokyo 2020 . La prima chance per andare in Giappone le nostre nazionali se la giocheranno ad agosto. Si ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - Gregorio Paltrinieri possibile portabandiera italiano : Gregorio Paltrinieri potrebbe essere il portabandiera azzurro alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, conferme anche da parte di Malagò “Quello di Gregorio Paltrinieri è un ottimo perché ha vinto l’oro a Rio, è campione del mondo in carica ma mi sembra sia un po’ prematuro parlarne ora“. Così, ai microfoni di Radio anch’io sport su Radio1 Rai, il parere del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla ...

Ciclismo - da Oxford al record dell’ora : Vittoria Bussi pedala verso Tokyo 2020 : La trentunenne ciclista romana, che nello scorso settembre ha centrato il record dell'ora ad Aguascalientes in Messico, ha raccontato la sua storia in una lunga intervista: "Non ho dietro una squadra professionistica e mi sono organizzata da sola investendo tutti i risparmi. Gli sponsor guardano solo a quanti follower mi seguono sui social".Continua a leggere

Pallanuoto - il 2019 dell’Italia : Europa Cup - World League e Mondiali. Settebello e Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Anche per la Pallanuoto il 2019 vedrà la distribuzione dei primi pass olimpici: Settebello e Setterosa hanno chiuso al meglio il vecchio anno solare e sono in piena lotta per staccare subito il biglietto per Tokyo 2020. Certo il cammino in Europa Cup è solo agli inizi, ma le nostre due Nazionali hanno ben figurato e fanno ben sperare per il prossimo futuro. La Nazionale femminile ha vinto tre partite pesantissime in Europa Cup e già a metà mese ...

Volley - il 2019 dell’Italia. Qualificazioni olimpiche - Europei e Nations League. Uomini a rischio Tokyo 2020 - donne per la scalata continentale : Il 2019 sarà un anno cruciale per le ambizioni dell’Italia della pallavolo, la stagione è davvero infarcita di appuntamenti e il calendario è estremamente ricco ma l’obiettivo principale di quest’anno sarà sostanzialmente solo uno: ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto il resto passa in secondo piano, anche se al termine della stagione riservata alle Nazionali si disputeranno gli Europei nel rinnovato ...

Lotta - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Il 2018 sta ormai per andare in archivio ed il circuito maggiore della Lotta è andato in letargo già da diverse settimane, perciò andiamo ad elencare i principali eventi internazionali che ci aspettano nel 2019. Dopo i primi mesi in cui andranno in scena diverse kermesse in giro per l’Europa, ad aprile si comincerà a fare maledettamente sul serio con gli Europei Assoluti di Bucarest, in Romania, in cui l’Italia punterà sicuramente ad ...

Judo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Sono passate due settimane dalla chiusura ufficiale della stagione 2018 del circuito maggiore di Judo, ma è già il momento di proiettarci verso il 2019 andando a ricapitolare il folto programma di eventi che ci aspetta. La prossima stagione sarà fondamentale per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, infatti il ranking olimpico che assegnerà i pass nelle varie categorie di peso darà più valore ai risultati conseguiti negli ultimi 12 mesi del ...

Tuffi - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Coppa Tokyo 2020 - World Series - Mondiali ed Europei : Una stagione molto intensa ci aspetta nel mondo dei Tuffi nel 2019. Dal trampolino e dalla piattaforma vedremo tante gare di valore a cominciare dal mese di febbraio con il FINA Grand Prix e la Coppa Tokyo 2020, passando per il circuito delle World Series e arrivando ai Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) e agli Europei a Kiev (Ucraina). Un menù ricchissimo in cui la nostra Nazionale vorrà ben rappresentare il Bel Paese andando a caccia di ...

Judo - Fabio Basile : “Chiudo l’anno a testa alta. Nel 2019? Vincere - vincere - vincere. Addio tv - fino a Tokyo 2020” : Fabio Basile ha affrontato una stagione abbastanza complicata tra i 73 kg, agli Europei e ai Mondiali si è fermato praticamente subito e non è riuscito a brillare come ci si aspetta sempre da un Campione Olimpico, anche in una nuova categoria di peso. L’azzurro, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, sembra però essere abbastanza soddisfatto di questa annata come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Io penso di chiudere ...

Sud e Nordcorea presenteranno squadre comuni a Tokyo 2020 : Lo scrive oggi l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, citando il ministro della Cultura dello Sport e del Turismo sudcoreano. Il ministro Do Jong Hwan ha affermato che le due Coree intendono …