Terremoto - lieve scossa in Slovenia. Avvertita anche a Trieste

Scossa di Terremoto in Molise : avvertita lievemente a Isernia : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 10.50 in Molise . La Scossa , secondo le rilevazioni dell'INGV, è stata di magnitudo 3.0 sulla scala Richter. L'epicentro è stato...

Terremoto : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che ieri alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, ha registrato da allora solo una scossa, di magnitudo 2 sempre a Collelongo, all'1,19. Anche in questo caso non si sono registrati danne a persone o cose.