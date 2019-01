Terremoto | forte scossa in Giappone al largo delle coste sudorientali | allerta tsunami

Giappone - forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 : no rischio tsunami : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita circa un'ora fa in Giappone, precisamente nel mare a sud dell'isola di Nishinoomote (prefettura di Kagoshima), sull'isola di Tanegashima. Il forte sisma ha fatto subito scattare nella popolazione la paura di un possibile tsunami, notizia questa immediatamente smentita dagli esperti. Benché il terremoto si sia sviluppato in mare, il rischio di un'onda anomala è inesistente. Il sisma non può che ...

Forte Terremoto in Indonesia : magnitudo 6.4 : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata da Ingv in Indonesia alle ore 18,27 (ora italiana). Il sisma ha avuto una profondità di 67 chilometri

Terremoto : 3 scosse nel Siracusano - la più forte magnitudo 3 - 2 : Continua a tremare la terra in Sicilia ma stavolta più a sud dell'area etnea, nel Siracusano. Nella notte sono state registrate tre scosse di la cui più forte di magnitudo 3,2. L'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato l'epicentro di quest'ultima a due chilometri da Sortino e una profondità di 6 chilometri. La prima scossa, di magnitudo 2,7, è stata registrata alle ...

Terremoto : 3 scosse nel Siracusano - la più forte di magnitudo 3 - 2 : Continua a tremare la terra in Sicilia ma stavolta più a sud dell'area etnea, nel Siracusano. Nella notte sono state registrate tre scosse di la cui più forte di magnitudo 3,2. L'Istituto Nazionale di ...

Terremoto - scosse nella notte in provincia Siracusa : la più forte 3.2 - : L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse nel Siracusano. La più forte alle 2:47, preceduta da una di magnitudo 2.7 alle 2:45: entrambe con epicentro a pochi chilometri ...

Terremoto - scosse nella notte in provincia Siracusa : la più forte 3.2 : Terremoto, scosse nella notte in provincia Siracusa: la più forte 3.2 L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse nel Siracusano. La più forte alle 2:47, preceduta da una di magnitudo 2.7 alle 2:45: entrambe con epicentro a pochi chilometri da Sortino. La terza, sempre 2.7, sulla costa alle ...

Forte scossa di Terremoto in Albania - paura a Valona. Avvertita anche in Puglia - nel Salento sotto la neve [MAPPE e DATI LIVE] : 1/6 ...

Terremoto - nuove scosse nel Catanese : la più forte di magnitudo 3.5 : Prosegue lo sciame sismico nella zona dell'Etna. Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Catanese. La scossa è avvenuta alle 5:10 con ...

Terremoto a Catania - forte scossa 3.5 alle pendici dell'Etna : Diverse scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte nel Catanese. Dalle ore 22 alle 00.20 sono state cinque le scosse registrate, di magnitudo compresa tra 2.3 e 3....

Terremoto - un'altra forte scossa alle pendici dell'Etna : Di nuove scosse di Terremoto in provincia di Catania. Un sisma di magnitudo 2.9 è avvenuto 3 chilometri a nord del paese di Ragaina. alle pendici dell'Etna. La scossa è stata...

Terremoto - un'altra forte scossa alle pendici dell'Etna : Di nuove scosse di Terremoto in provincia di Catania. Un sisma di magnitudo 2.9 è avvenuto 3 chilometri a nord del paese di Ragaina. alle pendici dell'Etna. La scossa è stata...

Forte Terremoto di magnitudo 4.1 a Collelongo : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata a Collelongo in provincia dell'Aquila. Un'altra scossa di magnitudo 2.1 all'1,19.

Terremoto - a Roma avvertita forte scossa. In Abruzzo l'epicentro : Scossa di Terremoto a Roma . Epicentro in Abruzzo, in provincia de L'Aquila, a Collelongo a tre chilometri dal capoluogo abruzzese; alle 19.37 hanno tremato anche molte abitazioni della zona est della ...

Terremoto - forte scossa nell'Aquilano - avvertita anche a Roma.Gente in strada a Frosinone : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentero a...