Tennis | WTA di Hobart | cadono le ‘stelle’ Garcia e Buzarnescu

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi lotta ma cede ad Angelique Kerber in due set. L’azzurra esce di scena nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Sydney (Australia). L’azzurra è stata sconfitta dalla tedesca (n.2 del mondo) Angelique Kerber con il punteggio di 7-6 (3) 6-2 in 1 ora e 45 minuti di gioco nel secondo turno del torneo sul cemento australiano. L’azzurra, autrice di un buon incontro soprattutto nel primo parziale, non ha gestito a dovere i punti importanti del confronto, aspetto nel quale invece “Angie” è stata ...

Ranking Wta Tennis - la classifica aggiornata : Camila Giorgi è 27esima - unica nelle prime 100 : Il Ranking WTA di questo inizio 2019 non si può propriamente considerare scintillante per quanto riguarda l’Italia. nelle prime 100 classificate, infatti, troviamo solamente Camila Giorgi al numero 27, mentre tutte le altre sono oltre la 114esima posizione di Sara Errani. Al comando, invece, rimane saldamente la rumena Simona Halep davanti a Angelique Kerber e Caroline Wozniacki. Salgono di un gradino, in quarta e quinta posizione, Naomi ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi più forte di Tomljanovic e della pioggia. L’azzurra sfiderà Kerber : Camila Giorgi supera la wild card australiana Ajla Tomljanovic con un doppio 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco e approda così al secondo turno del WTA Premier di Sydney: sul cemento outdoor australiano l’azzurra sarà ora opposta alla tedesca Angelique Kerber, numero due del seeding. Il match inizia in forte ritardo a causa dei continui rinvii per pioggia, che stravolgono il programma del combined: le due giocatrici scendono ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Karolina Pliskova batte Lesia Tsurenko in tre set ed apre l’anno con il 12° torneo vinto in carriera : Karolina Pliskova vince il torneo WTA di Brisbane. La ceca supera l’ucraina Lesia Tsurenko con il punteggio di 4-6 7-5 6-2, conquistando così il proprio dodicesimo torneo in carriera. La Tsurenko, nel secondo set, arriva a due punti dalla vittoria, ma la Pliskova rimonta e supera l’avversaria facendo uso di tutte le armi a propria disposizione. Curiosamente, le due giocatrici torneranno ad affrontarsi entro le prossime 48 ore: il ...

Tennis - WTA Auckland 2019 : Julia Goerges in rimonta si impone contro Bianca Andreescu : E’ la tedesca Julia Goerges (n.14 del mondo) ad aggiudicarsi il WTA di Auckland (Nuova Zelanda), sconfiggendo in finale la canadese (n.152 WTA) Bianca Andreescu con il punteggio di 2-6 7-5 6-1 in 1 ora e 44 minuti di partita. Una vittoria in rimonta per la teutonica che ha saputo ritrovare il proprio Tennis nella seconda frazione, facendo la differenza nella terza al cospetto di un’avversaria estremamamente giovane (18 anni) e ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Lesia Tsurenko sorprende Naomi Osaka - in finale sfiderà Karolina Pliskova : Sorprese a metà nel torneo WTA di Brisbane. Naomi Osaka, la giapponese vincitrice degli ultimi US Open, esce di scena per mano dell’ucraina Lesia Tsurenko, attualmente numero 27 del mondo e alla sua prima finale in questo Premier dopo aver già raggiunto la semifinale nel 2013. La Tsurenko sfiderà nell’ultimo atto Karolina Pliskova: la ceca, già vincitrice a Brisbane nel 2017, elimina con qualche brivido la croata Donna Vekic, che può ...

Tennis - tornei WTA : a Shenzhen si impone Aryna Sabalenka - ad Auckland finale Goerges-Andreescu : Il torneo WTA International di Shenzhen incorona la bielorussa Aryna Sabalenka, che nel tour de force odierno (semifinali e finale giocate nel giro di poche ore) rimonta e batte nell’atto conclusivo la statunitense Alison Riske con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-3 dopo due ore e undici minuti di battaglia. Nel torneo WTA International di Auckland invece è stata decisa la finale: si affronteranno la tedesca Julia Goerges, che supera la ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : Mihaela Buzarnescu testa di serie numero uno - non ci sono italiane al via : Il torneo WTA International di Hobart è uno dei due che precedono gli Australian Open, infatti verrà giocato in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale: le principali giocatrici del circuito mondiale hanno scelto Sydney, e così la numero uno del seeding sarà la romena Miaela Buzarnescu, runner up della scorsa edizione. Non difenderà il titolo la belga Elise Mertens, che sarà a Sydney, mentre la numero due sarà la cinese ...

WTA Brisbane – Pliskova è in semifinale : la Tennista ceca stende Tomljanovic in 3 set : Karolina Pliskova raggiunge la semifinale del WTA di Brisbane: la tennita ceca batte Ajla Tomljanovic in 3 set e prenota la sfida contro Donna Vekic Dopo un 2018 passato fra molte ombre e poche luci, Karolina Pliskova ha iniziato col piede giusto il suo 2019. Impegnata a Brisbane nel primo torneo del nuovo anno, la tennista ceca ha staccato il pass per il torneo australiano, piegando la tennista di casa Ajla Tomljanovic in 3 set dopo 1 ora ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli Atp e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...

Tennis - WTA di Auckland : Venus Williams approda ai quarti - battuta la Davis : Venus Williams ai quarti del torneo WTA di Auckland dopo aver vinto il derby statunitense contro Lauren Davis Venus Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Prossima avversaria per ...

Tennis - Wta Auckland : Wozniacki al secondo turno : Auckland, NUOVA ZELANDA, - Esordio convincente per Caroline Wozniacki all''ASB Classic', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova ...

Tennis - Wta Shenzhen : Sharapova vola ai quarti di finale : Shenzhen, CINA, - Maria Sharapova è nei quarti di finale dello 'Shenzhen Open', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina , uno dei tre ...