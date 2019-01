Tennis | Sydney | Seppi elimina Chardy | Giorgi si arrende alla Kerber

Tennis : a Sydney Giorgi cede alla Kerber - avanza Seppi : Sydney - Camila Giorgi sogna per un set. Sogna la rivincita contro la campionessa in carica del WTA di Sydney la tedesca numero 2 del mondo Angelique Kerber che l'aveva sconfitta un anno fa in semifinale. Ma dopo un primo set che lascia molti rimpianti, l'azzurra cede 7-6, 3, 6-2. La tedesca centra così la quarta vittoria in ...

Tennis - tornei : Seppi ok a Sydney - Chardy battuto in tre set : Il sudcoreano, testa di serie numero 6, cede per 7-5 6-3 alla wildcard australiana Rubin Statham, numero 279 del mondo, mentre Johnson, nono favorito del seeding, è battuto per 7-5 6-3 da Leonardo ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi lotta ma cede ad Angelique Kerber in due set. L’azzurra esce di scena nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Sydney (Australia). L’azzurra è stata sconfitta dalla tedesca (n.2 del mondo) Angelique Kerber con il punteggio di 7-6 (3) 6-2 in 1 ora e 45 minuti di gioco nel secondo turno del torneo sul cemento australiano. L’azzurra, autrice di un buon incontro soprattutto nel primo parziale, non ha gestito a dovere i punti importanti del confronto, aspetto nel quale invece “Angie” è stata ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi lotta e supera in tre set Jeremy Chardy. L’azzurro accede al secondo turno : Andreas Seppi “l’australiano” risponde presente. L’azzurro (n.37 del ranking), che ama giocare storicamente a certe latitudini, si è imposto con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 contro il francese Jeremy Chardy (n.36 del mondo) nel primo turno dell’ATP di Sydney (Australia). Una prestazione di grande carattere quella dell’altoatesino che ha dimostrato ancora una volta che quando c’è da lottare lui c’è. ...

Tennis : esordio vincente per Giorgi a Sydney e Berrettini ad Auckland : Sydney, AUSTRALIA, - esordio stagionale convincente per Camila Giorgi al 'Sydney International', torneo Wta Premier con un montepremi di 823.000 dollari in corso sul cemento della metropoli ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi più forte di Tomljanovic e della pioggia. L’azzurra sfiderà Kerber : Camila Giorgi supera la wild card australiana Ajla Tomljanovic con un doppio 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco e approda così al secondo turno del WTA Premier di Sydney: sul cemento outdoor australiano l’azzurra sarà ora opposta alla tedesca Angelique Kerber, numero due del seeding. Il match inizia in forte ritardo a causa dei continui rinvii per pioggia, che stravolgono il programma del combined: le due giocatrici scendono ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Stefanos Tsitsipas il numero 1 - Andreas Seppi per arrivare al meglio al primo Slam stagionale : Sarà uno degli ultimi tornei prima degli Australian Open, ed in effetti verrà giocato praticamente in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale: l’ATP 250 di Sydney avrà come testa di serie numero uno il greco Stefanos Tsitsipas che, dopo la Hopman Cup, continuerà così la sua preparazione. In casa Italia è presente nel main draw Andreas Seppi, che però per poche posizioni non avrà lo status di testa di serie: dopo ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli Atp e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...

Tennis : Camila Giorgi dà forfait per il torneo di Brisbane. L’azzurra dovrebbe esordire a Sydney : Camila Giorgi non sarà al via del WTA di Brisbane (Australia), in programma dal 31 dicembre al 6 gennaio. La n.1 nostrana ha dato forfait per il torneo sul cemento australiano e dunque dovremmo veder esordire l’azzurra (n.26 del mondo) a Sydney (Australia) nel giorno dell’Epifania. La 26enne marchigiana, reduce da un’ottima stagione suggellata dal secondo titolo in carriera a Linz (Austria) e dai quarti di finale a Wimbledon, ...

