Tennis | Garbiñe Muguruza si ritira dal torneo di Sydney

sportfair

(Di martedì 8 gennaio 2019) WTA dicostretta al ritiro per una gastroenterite acuta: Kiki Bertens passa il turno senza giocareè stata costretta al ritiro dalWTA di. Lata spagnola è alle prese con una gastroenterite acuta che ne ha sconsigliato la discesa in campo nel prossimo turno. In primis laintende preservarsi per gli Australian Open, da qui la decisione di non forzare la mano andosi dal. Kiki Bertens avrà dunque strada libera nel tabellone delaustraliano.L'articolosidaldiSPORTFAIR.