Take Me Out -La rivincita del maschio | diretta prima puntata

Take Me Out - su Real Time Katia Follesa guida "La rivincita del maschio" : anticipazioni e diretta prima puntata : Katia Follesa prende il posto di Gabriele Corsi per una versione a parti invertite. Trenta uomini in postazione e una donna in cerca di un compagno: la nuova edizione di Take Me Out inverte i ruoli e mette una donna al comando, ovvero Katia Follesa che passa dai dolci di Junior Bake Off al dating show di Real Time con estrema disinvoltura. La sua prima volta al comando di Take Me Out è fissata per questa sera, martedì 8 gennaio 2019, dalle ...